Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Эрмитажному коту Ахиллу вновь поручат предсказание результатов футбольных матчей. На этот раз — на чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Об этом сообщили 6 февраля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в фан-зоне ЧМ-2018

Белый музейный кот приобрел всемирную известность благодаря прогнозам во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он смог предугадать исход семи из девяти матчей, проходивших в Петербурге.

Кот Ахилл — глухой от рождения, поэтому, как считают сотрудники Государственного Эрмитажа, он наделён особой интуицией.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.