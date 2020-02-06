Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Начиная с 7 февраля 2020 года в Ленинградской области начнет работу штаб по ситуации с незаконной свалкой в Колтушах, которая образовалась на частных землях и отравляет жизнь жителей города на протяжении пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«ЭКО-патруль» Горящая свалка в Колтушах

Впервые о горящих отходах жители Колтушей (Всеволожский район) заговорили в 2015 году. Тогда на территории почти 8 га начала образовываться свалка отходов, которая к тому же, периодически горела. Местные жители все это время предпринимали попытки остановить незаконную утилизацию мусора.

Несмотря на многочисленные обращения в полицию, прокуратуру, администрацию района и области решить сложившуюся ситуацию так и не удалось.

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В итоге, в начале текущего года после постоянных обращений глава района распорядился раскопать траншею вокруг территории свалки и установить бетонные блоки. Но и эта мера не помогла, только ухудшила подъезд пожарным, которые все это время исправно реагировали на вызовы жителей.

«С завтрашнего дня начнет работу штаб по ситуации с незаконной свалкой в Колтушах. Туда войдут технические исполнители всех надзорных органов, которые будут осуществлять проверки и отвечать за свои слова», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.