Ярославль, 6 февраля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле так и не началось строительство детской поликлиники клинической больницы № 2, которую должны были начать в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Эскиз детской поликлиники

Контракт на строительство объекта стоимостью 450 млн рублей был заключен с АО «Группа компаний ЕКС» 29 июля 2019 года. Как сообщал тогда портал правительства Ярославской области, до конца года компания должна была сделать фундамент здания. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Между тем 20 декабря контракт был расторгнут по соглашению сторон. Сумма выполненных работ по нему составила лишь 655 тыс рублей.

«Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий, связанных с отношениями сторон по контракту», — говорится в соглашении между АО «ГК ЕКС» и государственным казенным учреждением «Единая служба заказчика».

Это означает, что власти не выдвигают каких-либо претензий к подрядчику и не будут пытаться занести его в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным источника ИА REGNUM, причиной отказа от работ стала некачественная, по мнению подрядчика, проектно-сметная документация. Она была выполнена костромской «Проектно-инвестиционной компанией». Якобы несущая способность свай по проекту ниже, чем необходимо. При этом проект прошел государственную экспертизу, которую выполнило ГАУ Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве», подконтрольное властям региона. В этом случае ответственность за срыв работ по нацпроекту должна лежать на экспертах и, в конечном счете, властях региона.

Но есть и иная версия остановки. По данным источников ИА REGNUM, может быть разработан новый проект поликлиники, по которому работы будет значительно дороже, а этажность здания — ниже (4 вместо 6). По данным сайта правительства Ярославской области, общая стоимость работ по поликлинике должна была составить более 600 млн рублей. В новой версии она может составить миллиард. Такой проект более выгоден подрядчику. Правда, невыгоден бюджету. А жителям Фрунзенского района придется дольше ждать появления новой детской поликлиники.

Стоит отметить, что ГК «ЕКС» на сегодняшний день является крупнейшим подрядчиком по госконтрактам в регионе.