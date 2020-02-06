Калуга, 6 февраля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области в зону возможного подтопления в ходе весеннего половодья могут попасть города Калуга и Обнинск, а также Дзержинский, Жуковский и Козельский районы. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областной правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Borovsk.ru Паводок

Росгидромет также не исключает кратковременного подтопления строений и участков местных автодорог в населенных пунктах Боровского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского районов. Минимизировать последствия весеннего паводка и обеспечить безопасность жителей помогут созданные резервы сил и средств, которые окажут своевременную помощь населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В регионе уже создан межведомственный оперативный штаб по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках области в период весеннего половодья 2020 года. Первоочередное внимание штаба будет направлено на очистку русел рек от запруд и мусора, которые нередко являются причиной подтоплений. Также будет усилен контроль за безопасными состоянием и повышением уровня эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.