Лодейное Поле, Ленинградская область, 6 февраля, 2020, 10:23 — ИА Регнум. Органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело после того, как под грузовым поездом на станции Оять Лодейнопольского района Ленинградской области было обнаружено тело несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарные поезда

По предварительным данным, 16-летняя школьница переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист грузового поезда заметил подростка и включил режим экстренного торможения, наезда избежать не удалось. В результате девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

«Для устранения причин и условий, способствующих подобным трагедиям, будут внесены представления в органы профилактики», — говорится в сообщении СЗСУ СКР на транспорте.

По данным ОЖД, в 2019 году из-за нарушения правил безопасности на территории Октябрьской железной дороги в зоне движения поездов пострадало 230 человек, 160 из них погибли.

«Тревогу вызывает факт роста детского травматизма. За прошедший год 22 несовершеннолетних оказались в числе пострадавших, 15 из них были травмированы смертельно», — отмечают в ОЖД.