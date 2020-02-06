Воронеж, 6 февраля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. 46-метровый маяк зажгли на набережной Воронежа — стилизованную опору линии электропередачи «Маяк» официально ввели в эксплуатацию 5 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев и гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Башня «Маяк»

Стилизованная опора линии электропередачи «Маяк» установлена в Левобережном районе, рядом с парком «Алые паруса». Опора длиной в 46 метров вписана в архитектурный ансамбль левобережной части набережной, и ассоциируется с историей Воронежа как родины военно-морского флота России. Благодаря светодинамической подсветке оформление башни может меняться. Рядом с башней установлена сенсорная панель «Штурвал» — на нее выводится информация о погоде, также с нее можно управлять видеокамерой на опоре для обзора городской панорамы.

«В будущем году мы начнем большую работу, связанную с обустройством правобережной части набережной, и там тоже будет маяк. А уже в этом году начнем благоустройство левобережной части: здесь будет рекреационно-спортивная зона, где жители Левобережья смогут приятно и с пользой провести время, заняться спортом и отдохнуть», — отметил на открытии «Маяка» губернатор Александр Гусев.