Ярославль, 6 февраля, 2020, 09:32 — ИА Регнум. 30 января Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЗАО «Автобау» к муниципальному унитарному предприятию Ярославля «Городское спецавтохозяйство» о взыскании 6,8 млн рублей и неустойки в размере 0,4 млн рублей за приобретенную машину-пылесос. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Машина-пылесос

Как ранее сообщало ИА REGNUM машина была куплена в августе, оплатить ее по договору должны были до 13 сентября. Муниципальное предприятие занимается уборкой города по контракту с мэрией и полностью контролируется городскими властями. Еще в октябре руководство «Спецавтохозяйства» обещало заплатить московской фирме, но так и не смогло.

Судя по всему, «Городское спецавтохозяйство» испытывает финансовые трудности. Его предшественник — «Спецавтохозяйтсво по уборке города» — находится в процедуре банкротства.