Сеул, 6 февраля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai выпустила тизер обновлённого хетчбэка i20, который будет представлен на автосалоне в Женеве. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Hyundai.news Обновлённый хетчбэк Hyundai i20

Экстерьер новинки получился спортивным и динамичным. Чем-то дизайн автомобиля похож на новую Sonata. При этом стилистика чувственной спортивности» (Sensuous Sportines), в которой выполнен хэтчбек, впервые будет использоваться в автомобиле, предназначенном для авторынка Европы.

Изображений салона автомобиля пока нет. По предварительный данным, внутри Hyundai i20 будет установлена электронная приборная панель, а также мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма.

Напомним, 6 февраля Hyundai представит на автомобильном салоне в Чикаго гибридную версию Hyundai Sonata.

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