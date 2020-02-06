Красноярск, 6 февраля, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Движение на участке дороги в районе деревни Сухая Балка в Красноярском крае, где произошло ДТП с десятками автомобилей, Госавтоинспекторы регулируют в ручном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

24.мвд.рф ДТП под Красноярском

Авария произошла 6 февраля на дороге «глубокий объезд Красноярска» в Емельяновском районе. МВД обнародовало некоторые подробности происшествия. В частности, установлено, что в результате ограниченной видимости из-за погодных условий произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. За медицинской помощью обратились два человека.

Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Объехать указанный участок можно по улицам Пограничников, Гайдашовки и Северному шоссе.

Полицейские оформляют ДТП и регулируют движение в ручном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о столкновении более десяти автомобилей под Красноярском из-за тумана.