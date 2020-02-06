Оренбург, 6 февраля, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбурге после того, как снежная глыба упала с кровли многоэтажки на женщину и ее внука, активизировалась работа по контролю за состоянием крыш зданий в городе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, 5 февраля провели рейды, проверив 127 дворов, и выявили 19 выявленных фактов ненадлежащего исполнения управляющими организациями обязанностей по уборке придомовой территории от снега и наледи.

Пресс-служба администрации Оренбурга Скопившаяся снежная масса и сосульки на кровле дома в Оренбурге

Чиновники заявили, что плановые проверки продолжаться, а сведения о нарушениях будут направлены в прокуратуру.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что обратились в прокуратуру города Оренбурга и региональную Госжилинспекцию с просьбой обязать управляющие компании города проводить своевременную очистку кровель от снега и наледи.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Оренбургской области Татьяна Савельева считает, что трагедии в Оренбурге могли бы избежать, проводя своевременную уборку от снега и наледи кровли и козырькавстроенно-пристроенного конструктива здания. «Учитывая, что данный дом является местом повышенной проходимости, там находится магазин и почтовое отделение, мы обратили внимание на то, что территория к их входным группам не очищена от снега, нет достаточного места для прохода и стоянки машин. Также нет тротуара, поэтому люди вынуждены проходить вдоль этого дома в опасной зоне — зоне схода снега с кровли и козырьков», — сказала она.

Стоит отметить, что в Оренбурге в центре города часто используют специальные ленты, чтобы огородить опасный участок, во избежание падения наледи с крыш зданий. И ленты эти могут долгое время не снимать. Между тем, обходить потенциально опасные участки не всегда удобно, поскольку из-за перекрытого доступа на тротуарную дорожку приходится преодолевать сугробы, гололед, иной раз пользоваться обочиной проезжей части дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 4 февраля бабушка с трехлетним внуком возвращалась с почтового отделения. Когда женщина и ребёнок шли вдоль жилого дома по ул. Восточной, с кровли обрушилась снежная масса. Женщина получила кровоподтеки лица, мальчик — травму головы. Ребенок госпитализирован.