Сеул, 6 февраля, 2020, 08:06 — ИА Регнум. В сети появились снимки обновлённой модели кроссовера Hyundai Santa Fe в камуфляже. Снимки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Hyundai Santa Fe

Рестайлинговый автомобиль получит значительные изменения экстерьера и пару-тройку новых опций в список оснащения.

Модель имеет крупную радиаторную решётку, светодиодные дневные ходовые огни в форме буквы «T» спереди и иные фонари сзади. Спереди у обновлённого автомобиля установлен модернизированный бампер.

Премьера серийной версии новинки покажут не ранее 2021 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году дилеры автокомпании Hyundai в РФ реализовали 178 809 автомобилей. Это соответствует уровню продаж 2018 года. Марка Hyundai заняла четвертое место по продажам авто среди всех автопроизводителей в России.

Читайте также: Появились снимки Hyundai Santa Cruz в камуфляже