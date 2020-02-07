Президент России Владимир Путин 6 февраля провёл в Большом Кремлёвском дворце совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Основное внимание было уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

07:59 06.02.2020 Центральными темами на заседании будут повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, обозначенных в майских указах главы государства, а также реализация Стратегии научно-технологического развития России. Читайте также: Путин проведёт общее заседание Госсовета и Совета по науке и образованию

08:00 06.02.2020 На совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию будут обсуждаться также вопросы формирования и внедрения новых инструментов взаимодействия между органами власти всех уровней, образовательными и научными организациями и работодателями с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

08:02 06.02.2020 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Алтайского края Виктор Томенко готовятся к заседанию президиума Госсовета. Цитата из канала «ПолитАлтай».

08:03 06.02.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принимает участие в работе по подготовке совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию.

08:03 06.02.2020 Цель предстоящего совместного заседания обозначил Президент России Владимир Путин: «Поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни».

08:05 06.02.2020 В ходе заседания отдельно рассматривается вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и соцсферы. В Забайкалье кадровому потенциалу уделяется особое внимание. Проект «Забайкальский призыв», запущенный в конце 2018 года, помог региону привлечь 39 человек к работе в управленческих командах Забайкалья. Среди них руководители министерств, различных ведомств. В конце 2018 года проект занял второе место во Всероссийском конкурсе лучших кадровых практик, а управление государственной службы и кадровой политики губернатора Забайкальского края было отмечено благодарственным письмом министра труда и социальной защиты РФ. Читайте также: «Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

08:33 06.02.2020 «Забайкальский призыв»: 39 участников проекта работают в управленческих командах края. 75.ru.

08:45 06.02.2020 Напомним, указ о Совете при президенте по науке и образованию был подписан 28 июля 2012 года в целях содействия развитию науки и образования в Российской Федерации.

09:22 06.02.2020 «Российская наука, её традиции, школы, уникальные достижения, безусловно, не только общенациональное, но и мировое достояние. Научная мысль — это часть нашей общей культуры, цивилизации, а история научных идей — символ прогресса и движения вперёд», — так говорил президент России Владимир Путин в Кремле на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2016 год.

09:25 06.02.2020 «Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны без всякого преувеличения. В науке, как в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России», — отмечал Владимир Путин 8 февраля 2018 года на заседании Совета по науке и образованию, на котором обсуждались основные задачи, перспективы и ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.

09:40 06.02.2020 В вопросах развития современного образования не обойтись и без темы качества школьного начального образования. А тут есть проблемы, определённо. Читайте также: В школьном учебнике для четвёртых классов найдены исторические искажения

10:05 06.02.2020 Творец науки. [Иван Шилов © ИА REGNUM].

10:17 06.02.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.

11:03 06.02.2020 «Рабочая группа по направлению «Образование и наука» при Государственном совете была создана, как и все другие, в начале 2019 года, — рассказал накануне журналистам руководитель группы губернатор Новосибирской областиАндрей Травников. — Тогда же перед нами была поставлена задача подготовить предложения по увеличению роли субъектов Российской Федерации в развитии научно-образовательного потенциала на своих территориях. И это очень хорошо согласуется с предложениями президента РФ в его недавнем послании Федеральному собранию о том, что необходимо повысить роль регионов, губернаторов и Госсовета в государственном управлении». Читайте также: В «Сенеже» готовятся к расширенному заседанию президиума Госсовета

11:06 06.02.2020 Кроме тех предложений, которые сегодня обсуждают губернаторы, члены Совета при президенте по образованию и науке и эксперты, удалось добиться и, по сути дела, уже внедрить в жизнь ряд предложений по более комплексной реализации Национальных проектов. Об этом в ходе семинара-совещания по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке для экономики и социальной сферы» сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «В частности, я напомню, 75 регионов получили средства на капитальный ремонт существующих школ, 13 первых регионов получили средства на модернизацию локальных сетей и внутренней телекоммуникационной инфраструктуры школ… Удалось добиться решений о снижении некоторых барьеров в реализации Нацпроектов. Эти факты подтверждают что тренд на повышение роли субъектов и Госсовета получает поддержку со стороны главы государства и приносит реальные результаты».

11:08 06.02.2020 Образование [Иван Шилов © ИА REGNUM].

12:22 06.02.2020 Увольнение директора московской школы № 113 Давора Тубы спровоцировало скандал: родители учащихся этого учреждения обвиняют департамент образования столицы в игнорировании проблем и готовятся провести митинг совместно с другими московскими школами. Читайте также: Молчать нельзя: родители московских школьников выходят на митинг

12:23 06.02.2020 Законопроект, направленный на модификацию программ аспирантуры (адъюнктуры), Госдума приняла в первом чтении. Читайте также: Госдума модифицирует аспирантуру

12:24 06.02.2020 Инициатива об увеличении размера стипендий до прожиточного минимума была одобрена в Совете Федерации. В министерстве образования и науки РФ указали на то, что минимальный размер стипендии в настоящее время не может опускаться ниже установленных норм. Для академической формы стипендии этот норматив составляет 1484 рубля в месяц, а для социальной — 2227 рублей. Читайте также: Идею повышения стипендий одобрили в Совфеде

13:02 06.02.2020 Андрей Травников: «Тренд на повышение роли субъектов РФ и Госсовета получает поддержку со стороны главы государства и приносит результаты». nso.ru.jpg

14:31 06.02.2020 Одно из главных ожиданий профессионального сообщества от нового министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова заключается в увеличении количества высших учебных заведений. Об этом 6 февраля сообщил председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции в Москве. Читайте также: От нового министра Фалькова ждут увеличения числа вузов в регионах

14:41 06.02.2020 В Георгиевском зале Кремля министры, губернаторы и чиновники всех уровней ждут начала президиума Госсовета и Совета по науке. Цитата из канала dimsmirnov175.

14:57 06.02.2020 Уровень научных разработок и исследований молодых ученых в России становится все более зрелым, заявил 6 февраля президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о росте уровня разработок молодых российских ученых

15:35 06.02.2020 В Большом Кремлёвском дворце началось совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию. Оно будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

15:36 06.02.2020 Владимир Путин заявил, что многое сделано в плане развития образования в регионах, созданы федеральные университеты в ряде регионов. Однако до сих пор свыше четверти вузов страны сконцентрированы в Москве и Петербурге.

15:38 06.02.2020 Разговоры о том, чтобы «расселить студенческую Москву» и «студенческий Питер» бесперспективны, отметил Владимир Путин. «Обязаловкой» мы ничего не решим, жизнь кардинально поменялась, отметил президент.

15:40 06.02.2020 Более 70 млрд рублей будет направлено на развитие и модернизацию высшего образования в регионах, отметил Путин. Он назвал эту задачу одной из ключевых для нового правительства. Однако одними этими деньгами, без улучшения качества жизни в регионах, задачу привлечения студентов в региональные вузы не решить.

15:41 06.02.2020 Владимир Путин призвал продолжить избавление от вузов-пустышек. Этот процесс должен идти параллельно с развитием ключевых региональных вузов.

15:42 06.02.2020 Правительству и региональным властям следует сосредоточиться на взаимодействии с гражданским обществом и бизнесом для развития системы образования. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «По всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование, правительству, регионам, муниципалитетам вместе с гражданским обществом, бизнесом нужно вести последовательную работу», — заявил Путин. «В этой связи уже в начале учебного года, следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования», — подчеркнул он. Подробности в материале: Путин предложил проработать вопросы развития общего образования

15:43 06.02.2020 Президент предложил строить новые и обновлять существующие студенческие городки, с современным жильем для студентов и аспирантов, с технопарками и другой инфраструктурой. На эти цели будет направлено более 22 млрд рублей.

15:44 06.02.2020 Владимир Путин поддержал предоставление регионам права напрямую поддерживать расположенные на их территории вузы независимо от их ведомственной подчиненности.

15:47 06.02.2020 Почти на 100% в России перешли на целевую подготовку кадров в медицинской ординатуре. В этом же направлении надо двигаться по другим специальностям в рамках магистратур и аспирантур. Это позволит обеспечить прочную связку между высшим образованием и практическим сектором экономики, считает президент.

15:48 06.02.2020 В высшей школе в России сохраняется ряд существенных проблем, одна из них — сверхконцентрация образовательных ресурсов в двух крупнейших городах страны. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Считаю необходимым выработать новые, дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах. Многое здесь уже сделано, конечно. Сделаны сильные федеральные и национальные исследовательские университеты», — заявил Путин. Более чем в 30 субъектах оказывается поддержка опорным вузам, отметил он. «Но проблем ещё много, вопросом остаётся достаточно. И главный из них — сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге», — указал Путин. В них действует более 200 высших учебных заведений, и если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны, указал президент. Читайте также: Путин отметил «сверхконцентрацию» вузов в Москве и Санкт-Петербурге

15:50 06.02.2020 После президента выступает губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий рабочую группу Госсовета по вопросам образования. Он сообщает на президиуме Госсовета о первых результатах учета предложений рабочей группы в регионах по вопросам поддержки высшего образования и научно-образовательного потенциала в целом.

15:51 06.02.2020 «Вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим», — подчеркнул Путин, говоря об идее вернуть распределение в вузы. Он пояснил, что в жизни произошли кардинальные изменения, молодым людям нужны условия для самореализации. Необходимо заниматься этими задачами. Читайте также: Путин выступил против «обязаловки» при распределении в вузах

15:52 06.02.2020 Необходимо дать регионам право прямого финансирования выполняемых в их интересах научных исследований, считает Андрей Травников. А также иным образом участвовать в развитии научного потенциала своих территорий.

15:55 06.02.2020 Проблему сверхконцентрации вузов в Москве и Санкт-Петербурге необходимо решать, однако административными мерами её не искоренить. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Ещё в XIX, XX веках на определённых исторических этапах подобная концентрация была объективной и, может быть, оправданной. Но потом приобрела явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века», — заявил Путин. Сейчас это серьёзный вызов для сбалансированного развития всего пространства России, указал он. «Но сразу добавлю, конечно же, решить эту проблему по команде, чисто административно, говорить о высоких о национальных интересах и задачах и при этом забывать о жизни, о самих преподавателях, о самих студентах — было бы, конечно, грубой ошибкой. Всякие разговоры о том, чтобы расселить студенческую Москву или студенческий Питер — конечно, неприемлемо. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами», — отметил президент. Подробности в материале: Путин: концентрация вузов в столице — вызов сбалансированному развитию

16:01 06.02.2020 Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю — обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха», — заявил Путин. В то же время проблема оттока кадров и молодёжи из регионов стоит крайне остро, отметил президент. «Выбор выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно понимаем, даём себе в этом отчёт. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились и выросли. Регионы теряют самое ценное при этом — таланты, кадры, молодёжь», — указал он. Читайте также: Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы

16:01 06.02.2020 Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

16:06 06.02.2020 С 2021 года каждый год новые бюджетные места будут отдавать в региональные вузы. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Уже с 2021 года, причём ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. И прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах», — заявил Путин. Потребность в таких кадровых ресурсах на местах велика и постоянно растёт в связи с ростом экономики, отметил президент. «В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 млрд рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно», — отметил он. Читайте подробнее: Бюджетные места будут увеличивать в пользу региональных вузов — Путин

16:11 06.02.2020 Модернизация системы высшего образования в регионах должна стать приоритетной задачей для правительства России. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, включая и работу по развитию инфраструктуры, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов», — заявил Путин. «И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — подчеркнул он. Подробности в материале: Путин: нацпроекты надо подчинить задаче модернизации образования в регионах

16:13 06.02.2020 На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

16:18 06.02.2020 Проекты по развитию инфраструктуры, благоустройства и бизнес-климата в регионах тесно связаны с улучшением системы образования. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Даже с учётом всех отраслевых вложений, мы не изменим региональную высшую школу, не выведем её на новый уровень, если не добьёмся реальных позитивных изменений в жизни на местах в регионах. Прошу помнить об этом и правительство, и всех глав субъектов Федерации, руководителей муниципальных образований», — заявил Путин. Об этом: Путин: будущее образования в регионах зависит от улучшения жизни на местах

16:20 06.02.2020 Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге, в своем выступлении предостерег от чрезмерного ориентирования образования и науки на работодателей. По его словам, лишь очень немногие из работодателей «глядят в вечность», большинство же занято лишь среднесрочным, а то и краткосрочным планированием. В связи с этим Пратусевич напомнил, что явление электромагнитной индукции, которое открыл физик Майкл Фарадей, начало использоваться в электродвигателях и других устройствах лишь через несколько десятков лет после открытия. При этом сам Фарадей сразу не мог сказать, как пригодится индукция на практике, но был уверен, что рано или поздно эффект от его открытия обложат налогом.

16:23 06.02.2020 В регионах необходимо продолжить избавляться от вузов-пустышек, а также объединять учебные заведения в случаях, когда это обоснованно. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении», — заявил Путин. «Вместе с тем ещё раз хочу подчеркнуть: речь не идёт о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах», — подчеркнул он. Об этом: Путин призвал увеличивать образовательный потенциал регионов слиянием вузов

16:30 06.02.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил на Госсовете о необходимости усилить роль субъектов Федерации в государственной научной и технологической политике. По его словам, необходимо учитывать разный научный и образовательный потенциал субъектов Федерации. Регионы должны интегрировать свои программы поддержки инноваций с деятельностью федеральных научных и образовательных организаций. «На этих началах мы в Петербурге реализуем большой проект — Хайпарк ИТМО», — сказал Беглов.

16:31 06.02.2020 Региональные образовательные ресурсы будут объединяться на базе научных образовательных центров мирового уровня. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных», — заявил Путин. «Мы планируем отработать такие управленческие инструменты в рамках первых пяти научных образовательных центров мирового уровня. И в прошлом году начато их формирование в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях», — подчеркнул он. Об этом: Консолидация ресурсов образования пройдёт на базе научных центров — Путин

16:35 06.02.2020 В регионах необходимо запустить программу строительства студенческих городков. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Сильная региональная высшая школа — это педагогические, медицинские, инженерные кадры, прорывные решения и разработки. Целое созвездие инновационных компаний и стартапов, команд, реализующих общественные и культурные инициативы», — заявил Путин. «Передовая инфраструктура вузов — это настоящий мотор развития городской среды. И в этой связи предлагаю обновить, построить в регионах современные студенческие городки. Во всяком случае, начать эту работу. С учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильём для студентов, аспирантов и преподавателей», — подчеркнул он. Подробности в материале: Инфраструктура вузов станет «мотором развития городской среды» — Путин

16:40 06.02.2020 Часть средств из федерального бюджета, которые предназначены на обновление материально-технической базы вузов в регионах, нужно выделить непосредственно на обновление студенческих городков. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «В текущем году в целом на обновление материально-технической базы, капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из федерального бюджета. И нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков», — заявил Путин. Об этом: Путин пообещал федеральные средства для студенческих городков в регионах

16:49 06.02.2020 В России необходимо снять ненужные барьеры на финансирование вузов регионами. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодёжи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет, но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу участвовать в решении этой задачи, причём не на словах, а на деле, на практике», — заявил Путин. Президент согласился с предложением предоставить право регионам при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры, независимо от ведомственной подчинённости. «Как обстоит дело сейчас — вы тоже знаете. Вузы работают на регион, преподаватели и студенты живут там. Проблемы образовательных учреждений губернаторам известны. Числятся они по другому ведомству, за федеральным ведомством, и получается, например, субъект Федерации и может поддержать вуз, и хочет это сделать, но сразу же утыкается в бюджетное законодательство. Коллеги рискуют столкнуться с обвинениями в нецелевом использовании средств», — указал он. Читайте подробнее: Путин предложить дать право регионам на прямое финансирование вузов

16:53 06.02.2020 Президент НИЦ «Курчатовский центр» Михаил Ковальчук на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию обратил внимание на необходимость создания качественной социальной и транспортной инфраструктуры для российских научных центров. «Это важный момент притягательности таких центров», — отметил он, приведя в пример строительство дорожной инфраструктуры вокруг ядерного центра в Гатчине (Ленобласть), что уже дало мощный положительный эффект.

16:53 06.02.2020 Российские компании демонстрируют серьёзные успехи в создании систем подготовки современных кадров. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Должен вам сказать, результаты очень достойные и практика очень интересная. Нужно поддержать стремление предпринимателей, наших компаний инвестировать в образование и науку. Предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса», — заявил Путин. Он напомнил, что ранее в Череповце была продемонстрирована работа российских компаний по созданию эффективной системы подготовки современных кадров. При этом также необходимо наделить субъекты Федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки и высшей школы, подчеркнул президент. Об этом: Российские компании создают эффективные системы подготовки кадров — Путин

16:55 06.02.2020 На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

17:01 06.02.2020 Президент НИЦ «Курчатовский центр» Михаил Ковальчук заявил о необходимости исключить дублирование в подготовке специалистов по ряду физических и физико-технических специальностей в ведущих вузах страны. По словам Ковальчука, такое дублирование приводит к тому, что молодые специалисты не находят работы в России и уезжают на Запад.

17:07 06.02.2020 В России следует продолжать обновлять системы научных и образовательных кадров высшей квалификации. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдём на почти стопроцентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы научных и образовательных кадров высшей квалификации и под другим ключевым специальностям», — заявил Путин. Речь должна идти о серьёзных изменениях в работе аспирантуры, о расширении механизмов целевого набора, чтобы соискатель научной степени ввёл исследования в интересах конкретного вуза и научно-образовательного центра в регионе, указал он. «А потом приходил туда работать, создавал научную школу, новое востребованное направление подготовки, вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике. Нам нужно обязательно добиться такой связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством», — подчеркнул президент. Об этом: Путин предложил распространить опыт изменений в медицинской ординатуре

17:12 06.02.2020 Избыточные регламенты в отношении образовательных стандартов должны быть упразднены. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. «Считаю необходимым убрать явно избыточные требования и регламенты сделать более гибкими и современными — образовательные стандарты, перечни специальностей и направления подготовки. Надо разрешить вузам с учётом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию — например, навыки предпринимательской деятельности», — заявил Путин. Он напомнил, что по итогам послания Федеральному собранию уже давалось поручение предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям — что позволит студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций. Об этом: Путин призвал разрешить вузам самостоятельно формировать профили обучения

17:33 06.02.2020 Президент РФ Владимир Путин, завершая расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, подчеркнул что национальные цели развития и нацпроекты, как инструменты достижения этих целей, «не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения этой работы». «Значительная, большая часть этой работы должна быть сосредоточена в регионах, там должен появиться кадровый потенциал, который обеспечит реализацию поставленных задач. Это не проходящая тема, это не дежурная тема для вас, как руководителей регионов, — обратился Путин к губернаторам. — И для представителей высшей школы, да и среднего образования». Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета, которая помогает понять, что и как нужно сделать, на чем сконцентрировать административные и финансовые ресурсы в сфере образования.

17:41 06.02.2020 Президент Владимир Путин в целом согласился с необходимостью сократить программы аспирантуры. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Читайте подробнее: Путин указал разобраться с проблемой аспирантуры

17:42 06.02.2020 Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

17:44 06.02.2020 Основная причина стагнации российских регионов — это нехватка квалифицированных кадров. Об этом заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Читайте также: Нехватку кадров назвали основной причиной стагнации российских регионов

17:55 06.02.2020 Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Фото: spmi.ru

17:57 06.02.2020 На совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. kremlin.ru

18:01 06.02.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принимавший участие в расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, отметил, что «Госсовет поддержал два важных предложения — об освобождении от налогов затрат предприятий на поддержку профобразования и о прямой региональной поддержке ВУЗов».

18:01 06.02.2020 Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об опыте целевого приёма в вузы. По мнению главы региона, эта система помогает и студентам, и работодателям. В регионе открыто несколько кафедр заводов на базе высших учебных заведений. Прежде всего, такой опыт есть в ключевом Рязанском радиотехническом университете. Об этом: Рязанский губернатор рассказал о целевом приёме в вузы в регионе

18:13 06.02.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по модернизации системы высшего образования в субъектах Федерации, а также призвал ликвидировать вузы-«пустышки». Читайте также: Путин потребовал ликвидировать вузы — «пустышки»

18:22 06.02.2020 Создание нового производства сжиженного природного газа (СПГ) в одном из регионов России зависит, в том числе, от получения Санкт-Петербургским Горным университетом помещения в Петербурге. Об этом заявил 6 февраля ректор университета Владимир Литвиненко. Об этом: Ректор Горного университета попросил помощи Путина в реализации проекта СПГ

18:22 06.02.2020 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, говоря о наиболее острых проблемах в системе высшего образования, отметил необходимость выравнивания нормативов затрат вузов разной подведомственности, готовящих одних и тех же специалистов. Он подчеркнул, что сегодня отраслевые вузы имеют более низкий норматив финансирования затрат по сравнению с вузами Минобрнауки. Об этом: Путин поддержал тамбовского губернатора по проблеме финансирования вузов

18:24 06.02.2020 Губернатор Тамбовщины Александр Никитин в качестве ключевого момента в системе высшего образования выделил подготовку нового классификатора укрупненных групп направлений подготовки с учётом новых перспективных специальностей, которые будут востребованы в экономике в ближайшее время. По его словам, это позволит студентам выбирать направление подготовки, начиная с третьего года обучения, включая смежные профессии.

18:25 06.02.2020 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Цитата из видео kremlin.ru

18:47 06.02.2020 В Нижегородской области размер стипендий, которые выплачивают талантливой молодежи, будет увеличен в несколько раз. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин по итогам участия в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Читайте также: Нижегородским талантливым студентам начнут платить увеличенные стипендии

18:50 06.02.2020 Губернаторы Андрей Никитин, Александр Никитин и Глеб Никитин перед началом заседания президиума Госсовета. Фото из Инстаграма Глеба Никитина

19:14 06.02.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам заседания в Кремле, которое провел президент Владимир Путин, поблагодарил президента России за оценку инициативы прямой региональной поддержки высшего профессионального образования. Читайте подробнее: Дрозденко отметил роль регионов в поддержке науки и образования

19:17 06.02.2020 Попытки объединить образовательные ресурсы российских вузов за счёт ликвидации «избыточных» учреждений могут привести не только к благоприятным результатам, но и серьёзным потерям в научно-образовательном потенциале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина. Читайте также: Оптимизировать нужно, но опасно — о региональных вузах и «вузах-пустышках»

19:25 06.02.2020 «Сегодня задача и глав муниципальных образований, и правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере. Считаю, что наступает новый этап в развитии среднего профессионального образования, которому дан старт на заседании президиума Госсовета. Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона», — прокомментировал итоги заседания госсовета Игорь Руденя. Подробности в материале: Наступает новый этап в развитии профессионального образования — Руденя

19:40 06.02.2020 «Предложения, вынесенные на расширенное заседания президиума Госсовета и Совета по науке при президенте РФ — это слом такого подхода, это попытка превратить производство специалистов в часть рыночной экономики. Другой вопрос, что это непросто будет сделать», — рассказал ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев. Читайте также: Итоги заседания Госсовета: «Подход абсолютно правильный». Мнение эксперта

19:42 06.02.2020 На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

19:59 06.02.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает необходимым иметь во всех регионах РФ советы, координирующие развитие территориальной системы научных, исследовательских и образовательных организаций, инновационной инфраструктуры, а также расширить полномочия таких советов там, где они уже действуют. Читайте подробнее: Беглов предложил расширить права советов по науке и высшей школе в регионах

21:02 06.02.2020 Академик РАН Владимир Фортов, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке при президенте РФ, заявил об особом значении прикладной математики и цифровизации в научной области. «Первый, кто обратил на это внимание, был великий метафизик Иммануил Кант, отец германской классической философии, который писал так: «Я убеждён, что в любой науке столько истины, сколько в ней математики», — напомнил академик. «Но сегодня прорыв в области масштабного математического моделирования у нас в России сдерживается отсутствием доступных для учёных страны мощных ЭВМ петафлопсного класса мощностей <…> Учёные страны вынуждены ждать очереди многие недели и даже месяцы. Сегодня мы задыхаемся, коллеги, без современных и мощных ЭВМ петафлопсного диапазона и экзафлопсного даже диапазона мощностей. Этот мегапроект, будь он реализован, имел бы большое региональное значение, так как созданные супер-ЭВМ будут доступны учёным, преподавателям и аспирантам не только Москвы и Ленинграда, но и регионов», — заявил академик Фортов.

21:48 06.02.2020 Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке при президенте РФ от имени коллег-губернаторов предложил дать возможность бизнесу инвестировать в развитие материально-технической базы среднего профессионального и высшего образования. «Для этого наша группа предлагает рассмотреть возможность налогового вычета. Если компания проинвестировала в СПО или в университет средства, то на соответствующую сумму получить налоговое послабление, учитывать эти затраты в себестоимости продукции, а не потом, как сейчас это происходит <…> Если бы такую меру принять, компании говорят, что инвестиционные настроения с точки зрения инвестиций в высшее образование, в среднее профессиональное образование сильно бы улучшились», — сказал Развожаев. «Из каких налогов вычеты? Из региональных или из федеральных?» — уточнил президент Владимир Путин. «Видимо, всё-таки хотелось бы из прибыли», — ответил глава Севастополя. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов пояснил, что «сегодня эта норма действует, и, действительно, те инвестиции, которые предприятия осуществляют в образовательный процесс, они могут на эту сумму увеличивать издержки и уменьшать базу для налогообложения прибыли». «В правильном направлении думаем. Спасибо», — резюмировал Владимир Путин.

22:33 06.02.2020 Президент РАН Александр Сергеев на заседании президиума Госсовета и Совета по науке при президенте РФ напомнил, что два года назад на Президентском совете в Новосибирске было дано поручение о разработке новой программы развития Сибирского отделения Российской академии наук и развития проекта «Академгородок-2.0». Сергеев попросил Владимира Путина поручить Российской академии наук представить в ближайшее время новую программу развития для Дальневосточного и Уральского отделений РАН, в том числе по развитию академгородков на острове Русский и в Екатеринбурге, соответственно. «Мы считаем, что для Российской академии наук региональное развитие — это важнейшая задача. И в рамках имеющихся у нас полномочий, конечно, сделаем все возможное, чтобы поддержать регионы», — заверил Сергеев.

22:34 06.02.2020 Студенты. Фото: duma.gov.ru

22:52 06.02.2020 Увеличение количества бюджетных мест в вузах, о котором заявил президент России, — «это вызов для тех вузов, которые работают в регионах», отметила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. «Что я имею в виду? У нас сейчас по 2020 году 509 тысяч бюджетных мест разыгрывалось в конкурсе. Вот это увеличение <…> будет означать следующее: что в 2021 году мы прирастем на 18,8 тысячи мест, в 2022-м — на 60,7 тысячи мест, потом 94,9, а потом 141,8. Это очень большие цифры, но за этими большими цифрами стоят в том числе серьезные финансовые ресурсы, которые сопровождают это увеличение. И здесь региональные вузы должны быть тоже готовы к приему этого количества бюджетных мест, с одной стороны. С другой стороны, уровень преподавателей тоже должен быть существенно повышен», — заявила Голикова.

22:54 06.02.2020 Татьяна Голикова. Фото: government.ru

05:58 Глава Якутии Айсен Николаев с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, губернаторами Ивановской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей в преддверии заседания президиума Госсовета работал над разработкой предложений по модернизации системы высшего образования. Читайте также: Глава Якутии на Госсовете внёс предложения по высшему образованию

06:29 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию. Как известно, о итогам данного мероприятия глава государства дал целый ряд указаний по конкретным предложениям и вопросам, которые будут отражены в итоговом перечне поручений. В частности, поручения Владимира Путина коснутся увеличения объемов финансирования вузов, изменения полномочий региональных властей, некоторых аспектов регулирования учреждений высшей школы и научных организаций, а также объединения их работы с целью дальнейшего развития, в том числе на основе формирования научно-образовательных центров. Виктор Томенко отметил важность того, что такой центр создан в Алтайском крае: «Соглашение о создании такого центра недавно подписано. Пока он будет региональным, то есть не сможет в полной мере получать меры федеральной поддержки. Тем не менее первые шаги по созданию центра сделаны, и это основа для того, чтобы продемонстрировать свои результаты, показать свою эффективность и в будущем претендовать на федеральные гранты и другие меры государственного участия. Все это в конечном итоге должно способствовать тому, что будут готовиться кадры, которые в состоянии заниматься вопросами сегодняшнего дня, что очень важно и является основным направлением деятельности наших учебных организаций. Будут готовиться кадры, которые смогут быть готовы к решению задач завтрашнего дня, а возможно, и послезавтрашнего», — подчеркнул Виктор Томенко.

07:39 Виктор Томенко и Андрей Травников перед началом заседания президиума Госсовета. Фото из инстаграма Виктора Томенко

08:06 «Развитие сферы образования в Псковской области неотъемлемо связано с популяризацией рабочих профессий в регионе. В связи с этим активно модернизируется учебная материальная база и профессиональных образовательных учреждений», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания Госсовета. По словам Ведерникова, только на оборудование учебных мастерских Псковского политехнического колледжа было направлено более 23 млн рублей по национальному проекту «Образование». Также произведена модернизация учебных мастерских Великолукского медицинского колледжа и Опочецкого педагогического колледжа.

08:08 Псковский губернатор Михаил Ведерников на заседании Госсовета. kremlin.ru

08:21 Сахалинская область получит право софинансировать Сахалинский государственный университет. Подробности в материале: Сахалин получит право софинансировать островной университет

09:18 На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

10:42 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время совместного расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию представил новые предложения по повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области «Для субъектов Федерации нечётко определена их роль в реализации нацпроекта «Наука» и в Стратегии научно-технологического развития. Регионы действительно не могут напрямую финансировать научную деятельность федеральных организаций, расположенных на их территории. Некоторые механизмы, которые мы сейчас используем для этого, действительно, так скажем, неоднозначны. Поэтому мы предложили дополнительно закрепить на законодательном уровне полномочия субъектов в области научной, научно-технической и образовательной деятельности. Необходимо дать право регионам, конечно же, при их заинтересованности и возможностях субъектовых бюджетов, участвовать в прямом финансировании выполняемых в их интересах научных исследований, в формировании плана научно-исследовательских работ, в образовательной деятельности». По его словам, эти меры могут стать гибким инструментом к мерам государственной поддержки участников НОЦ. Подробности: Губернатор Травников предложил повысить роль регионов в подготовке кадров

11:55 На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Цитата из видео kremlin.ru

14:46 «Фактически дан старт реформы системы высшего образования, её переосмысления в соответствии с требованиями времени. Что особенно важно — делается это, в первую очередь, с оглядкой на региональные вузы, на выравнивание качества образования между субъектами и столицей», — отметил по итогам Госсовета губернатор Псковской области Михаил Ведерников в «Инстаграме». Он подчеркнул, что в Псковской области полностью готовы к этим изменениям.