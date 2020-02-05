Минск, 5 февраля, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Спад интереса к интеграции с Россией среди белорусов отчасти можно объяснить отсутствием эффективной политики Москвы на постсоветском пространстве. Об этом 5 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Гронский.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Напомним, 5 февраля белорусские СМИ опубликовали опрос базирующейся в Варшаве «Белорусской аналитической мастерской» под руководством Андрея Вардомацкого, согласно которой доля сторонников союза с Россией в Белоруссии за 2019 год снизилась с 60,4% до 40,4%.

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Опрос Вардомацкого интересен тем, что он не совпадает с выводами, сделанными по итогам общения с реальными жителями Белоруссии. В частных разговорах редко можно столкнуться с противниками интеграции. При этом круг общения не ограничен сугубо её сторонниками. Этот вывод делают и другие люди. В сети уже высказывали подозрение, что итоги опроса, мягко сказать, не очень корректны. Но это вопрос к социологам.

Частично спад интереса к интеграции можно объяснить бездарной политикой России на постсоветском пространстве. Я лично сталкивался с теми, кто перестал надеяться на неё, так как «Россия своих бросает», т. е. заявления об интеграции есть, а никаких реальных действий нет. И, самое главное, нет поддержки сторонников интеграции. Также хорошим примером того, что Россия не поддержит своих сторонников, оказалось «дело пророссийских публицистов», когда бывший российский посол РФ Александр Суриков поддержал репрессии против сторонников Русского мира. Такое поведение России вызвало разочарование, поэтому для белорусов нет смысла заявлять о поддержке интеграции, если белорусская власть ей противится, а российская просто сдаёт своих сторонников. Повторюсь, что думающих так — не один и не два человека.

Ещё одна категория противников России автоматически переносит на неё отношение к Александру Лукашенко. Если Запад не признал чистоту парламентских выборов, а Россия признала, значит, Запад не поддерживает Лукашенко, а Россия поддерживает. Но Лукашенко, по мнению многих — главное препятствие на пути интеграции. Значит, Россия сама не желает интеграции, поэтому нет смысла всё это поддерживать.

Но всё же по личным ощущениям от общения с белорусами никакого «тотального неприятия» интеграции нет. Более того, у подавляющего большинства коллег такие же впечатления — белорусы массово готовы к интеграции именно с Россией, а не с Западом. Цифры соцопроса нет смысла объяснять резко возросшим желанием суверенитета. Количество противников интеграции реально показал декабрь 2019 — максимум полторы тысячи активистов. В реальности их больше, но не настолько, чтобы быть в тотальном большинстве.