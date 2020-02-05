Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 20:41 — ИА Регнум. В связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в дельте Невы выше критической отметки вечером 5 февраля администрация комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений приняла решение закрыть все водопропускные отверстия. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Затвор КЗС

По данным синоптиков, о которых сообщало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ночью и утром 6 февраля в Северной столице ночью будет снег, местами метель и усиление ветра в порывах до 18 м/с.

В связи с этим Комплекс защитных сооружений переведен в режим готовности в шесть часов вечера. Для предотвращения наводнения разработан план маневрирования, который предусматривает закрытие всех затворов КЗС, включая судопропускное сооружение С-1 на период с 20:00 мск до 04:00 четверга, 6 февраля.

«Указанный период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологической обстановки. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру останавливается по распоряжению Капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в 19:30 среды», — отмечается в сообщении дирекции КЗС.

Автомобильное движение по участку КАД, проходящему по дамбе, продолжается в обычном режиме.