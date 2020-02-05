Москва, 5 февраля, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Об этом 5 февраля заявил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, кандидат философских наук Юрий Баранчик на круглом столе в пресс-центре ИА REGNUM на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

Парад перед поверженным рейхстагом

«Поставил ли Запад цель переписать историю? Можем ли мы это так рассматривать? На мой взгляд нет, это не цель, а лишь средство. Цель — это создание в информационном пространстве предпосылок для развязывания новой войны. По сути дела, Запад проводит операцию по дегуманизации оппонентов. Если оппонент дегуманизирован, если он тоталитарный, если он враг и если он зверь — необходимо с ним бороться», — заявил Баранчик.

Он отметил, что так называемое «переписывание истории» и давление на информационном поле — лишь одно из направлений антироссийской деятельности Запада, часть более общего плана, куда входят в том числе меры экономической направленности. В конечном счёте можно сделать вывод, что Запад имеет последовательную программу по уничтожению России как геополитического конкурента.

«Происходит это только в информационной сфере? Нет. Вчера было объявлено, что США планируют новые санкции против «Северного потока», уже против всех компаний, которые будут строить и получать этот газ. Это что это такое? Это разве демократично, это разве требование рынка, свободная рука? Нет — это абсолютно жёсткий тоталитарный контроль оппонентов, чтобы они не развивали собственные экономики. Это экономическая война», — указал Баранчик.