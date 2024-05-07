Рамалла , 8 мая, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Американская заложница Джудит Вайнштейн умерла от полученных ранений вследствие бомбардировки сектора Газа. Ей не смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь из-за разрушенной израильской армией больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

70-летняя женщина скончалась от ранений. Месяц назад в помещение, в котором находилась заложница, попал снаряд.

«Сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад. Она умерла недавно, так как не получила интенсивную медицинскую помощь», — пояснил Убейда.

Женщина находилась в заложниках с октября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, проект соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение всех израильских заложников. Об этом 6 мая написало издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на текст документа.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Израиля написало, что заявление ХАМАС о перемирии, скорее всего, было «уловкой, чтобы выставить Израиль стороной, отказывающейся от сделки».

Согласно данным палестинского министерства здравоохранения, с начала эскалации конфликта в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли по меньшей мере 34 622 человека, в том числе более 14,5 тыс. детей и 8,4 тыс. женщин. Пострадали более 77,8 тыс. человек, пропавшими без вести считаются более 8 тыс.