Мурманск, 5 февраля, 2020, 18:14 — ИА Регнум. В Мурманске стартовала Эстафеты Победы вдоль государственных границ стран — участниц СНГ, организованная пограничной службой ФСБ России и посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Gov-murman.ru Торжественный митинг, посвященный старту Эстафеты Победы

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, участникам эстафеты предстоит пройти по отдалённым пограничным отделениям, именным заставам, контрольно-пропускным пунктам. Они также посетят районы гибели экипажей сторожевиков, в годы Великой Отечественной войны защищавших Кольское Заполярье. Продолжится эстафета на территории Архангельской области.

В торжественном митинге, посвященном старту Эстафеты Победы, принял участие заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«В годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем скоро отмечать, именно пограничники первыми встретили вероломное нападение врага и ценой собственной жизни защищали каждую пядь родной земли. Все мы будем помнить и чтить их подвиг. Именно здесь, на Кольском полуострове, находится единственный участок государственной границы, который враг так и не смог перейти. И именно в честь защитников Заполярья сегодня мы даем старт Эстафете Победы», — сказал Дмитрий Филиппов.

Эстафета Победы, которая сегодня также стартовала в белорусском Бресте, пройдет двумя маршрутами по территории девяти государств — участников Содружества Независимых Государств и завершится 28 мая, в День пограничника, в Москве у мемориала Могила Неизвестного Солдата.