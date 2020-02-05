Симферополь, 5 февраля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Ремонтники симферопольского водоканала устранили многолетнюю протечку воды в трубе на улице Первомайской с помощью деревянного чопика. Об этом в Facebook 5 февраля сообщили местные жители.

Фото: Геннадия Потапенко 336723 876994576064194 5090995692827049984 o

«Когда питьевая вода, которой в Крыму остро не хватает, просто хлещет по улицам… Подтвердились предположения про запретность даже упоминаний о сварке в симферопольском водоканале — потому что многолетнюю протечку, за десятилетия создавшую ручей на проезжей части улицы и целое озеро, — вновь «ликвидировали» чопиком… Похоже, в слесаре умер папа Карло», — отмечают горожане.

Люди гадают, как долго может продержаться это устройство и во сколько городу обходятся эксперименты ремонтных бригад. Помимо этого, горожане сетуют на то, что ремонтники практически никогда не убирают после себя мусор.

«Вода Крыма», почему ваши халтурщики никогда не убирают после себя? Это свинство. Я всю жизнь хожу: на улице по щепкам, остаткам бетона, грязи на тротуаре от тракторов, в подъезде по старой изоленте, кускам труб, сломанным хомутам, на крыше — по кускам смолы, ржавым ведрам, ошметкам проводов — почему никто не убирает за собой?» — пишут граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам специалистов, из-за постоянных утечек в изношенных сетях водоснабжения Симферополь теряет более 60% воды. Власти города решили экономить воду с помощью отключения горячего водоснабжения у граждан, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером.