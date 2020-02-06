Война: завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 6 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 февраля: завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция.
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6 февраля 1942 года завершилась Торопецко-Холмская наступательная операция. Красная армия прорвала фронт противника и нарушила взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр».
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