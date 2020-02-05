Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Городская субсидия в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга в 2021 году не вырастет. Об этом сообщил 5 февраля вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

На сокращение доли города в части финансирования капремонта многоквартирных домов указали депутаты Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Сергей Никешин («Единая Россия») во время пленарного заседания городского парламента.

Заметим, еще в 2015 году городская доля составляла порядка 7 млрд рублей. На 2020 год запланировано только 3 млрд рублей. Как ранее указывал Ковалев, норма о том, что доля города в софинансировании Фонда капремонта должна равняться 40%, пропала из городского закона. При этом тарифы для горожан были увеличены вдвое с 2020 года — до 8−9 рублей за квадратный метр.

«Субсидия из бюджета в прошлом году была 4,5 миллиарда, в этом 3 миллиарда. То есть тенденция на уменьшение», — указал Сергей Никешин, спросив, каковы планы Смольного в этом ключе на 2021 год.

По словам Бондаренко, и в 2021 году город планирует вложить 3 млрд рублей. При этом сборы целиком должны составить порядка 13 млрд рублей, с учетом взносов горожан.

«По крайней мере, те заверения, которые я получил от экономического блока — субсидия сохранится в этом виде и в следующем году», — сказал чиновник.

Представитель Жилищного комитета также сообщил депутату Ковалеву, что как собственник город доплачивает за свои жилые помещения еще около полумиллиарда рублей, причем сумма увеличилась также за счет роста тарифов, как произошло со всеми горожанами. Ковалев поинтересовался, как это сумели запланировать в бюджете осенью 2019 года, если только 20 декабря Смольный обнародовал свое желание повысить тариф вдвое. До того момента ни горожане, ни депутаты об этом не знали.

«Как же [сумма] заложена по новому тарифу, если его еще не было?» — удивился Ковалев. Выяснилось, что в районных администрациях и Смольном работают более предусмотрительные специалисты. «С запасом была заложена сумма, предусматривающая повышение тарифов», — пояснили в Жилищном комитете.

Вице-губернатор Николай Бондаренко заверил, что в этом году тариф подниматься еще раз не будет. О следующем годе он того же однозначно сказать не смог. «Экономическая ситуация меняется», — заметил он.

«Решение правительства будет озвучено своевременно. Я вам приду сюда и скажу, если необходимо, озвучу эту сумму», — пообещал вице-губернатор.

Напомним, в 2020 году тариф на капремонт резко поднялся вдвое — до 8−9 рублей за 1 кв. метр, что вызвало резкое недовольство петербуржцев.