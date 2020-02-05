Ярославль, 5 февраля, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области обратился к мэру Ярославля с требованием отменить платный въезд на территорию бассейна «Шинник», который расположен на одноименном стадионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Въезд на стадион «Шинник»

Михаил Крупин провел проверку по жалобам ярославцев о том, что въезд на территорию бассейна стал платным. В бассейне бесплатно занимаются воспитанники СШОР № 4. При этом их родители вынуждены покупать пропуск для въезда на стадион или же нарушать правила дорожного движения, так как парковка около бассейна на улице Победы запрещена.

В заключении уполномоченный пишет, что услуги по охране стадиона оплачиваются из бюджета Ярославля. Кроме того, спортсмены, которые занимаются на стадионе «Шинник» на коммерческой основе, пропускаются на территорию бесплатно. Мэрия Ярославля должна утверждать тарифы на услуги подведомственных учреждений, чего сделано не было.

«Таким образом, МАУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля незаконно ограничило право бесплатного проезда на территорию стадиона «Шинник» для законных представителей несовершеннолетних, являющихся воспитанниками МУ «Спортивная школа олимпийского резерва», — говорится в заключении уполномоченного.

Заключение омбудсмен направил мэру города, в «Дирекцию спортивных сооружений», прокуратуру, УМВД и УФАС.