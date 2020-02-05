Президент РФ Владимир Путин провёл 5 февраля первое рабочее совещание с членами нового правительства РФ. Основная тема встречи — реализация поручений по итогам послания Федеральному собранию Российской Федерации. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

16:11 05.02.2020 Главная тема рабочей встречи — реализация поручений по итогам послания президента России Федеральному собранию. О ходе реализации послания доложит премьер-министр Михаил Мишустин. В совещании примут участие заместители председателя правительства. Об этом: Путин обсудит с правительством РФ ход реализации послания

16:12 05.02.2020 Напомним, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года.

16:13 05.02.2020 Федеральное правительство должно наладить тесное сотрудничество с региональными властями и муниципалитетами, а также НКО и общественными организациями для достижения национальных целей. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов и муниципалитетов. Нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, с субъектами Федерации», — заявил Путин. «Очень рассчитываю, что правительство вместе с региональными управленческими командами использует наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей развития», — подчеркнул он. Подробности в материале: Национальные цели развития: Путин призвал работать «напрямую с гражданами»

16:14 05.02.2020 Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в начале совещания сообщила о текущей ситуации с распространением коронавируса. Читайте подробности в трансляции ИА REGNUM «Коронавирус: реалии и провокации — все новости»

16:17 05.02.2020 Татьяна Голикова. kremlin.ru

16:20 05.02.2020 «У нынешнего состава правительства нет ни одной минуты на раскачку», — заявил президент РФ Владимир Путин.

16:20 05.02.2020 В России необходим прорыв в дебюрократизации по всем направлениям государственных услуг. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Словом я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — заявил Путин. По его словам, граждане должны наглядно увидеть, насколько комфортнее, проще и удобнее можно «получить государственную и муниципальную поддержку или услугу, завести новое дело». «Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», — подчеркнул он. Подробности в материале: Путин — правительству: «Жду настоящего прорыва в дебюрократизации»

16:23 05.02.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств. Читайте подробнее: Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

16:28 05.02.2020 Правительство должно оперативно принять нормативную базу для выполнения обозначенных в послании решений по части материнского капитала и выплатам семьям с детьми. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, о чём в послании было сказано — включительно, которые начинаются с этого года. Мы договорились, что с 1 января начнём отсчёт этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили права на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений», — заявил Путин. «Такой же чёткости жду и в реализации решения по обновлённой программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании Федеральному собранию», — подчеркнул он. Читайте также: Путин призвал ускорить работу по поддержке семьям с детьми

16:29 05.02.2020 На будущей недели (10−16 февраля) правительство Российской Федерации рассмотрит поправки в федеральный бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию. Читайте подробнее: Поправки в бюджет правительство рассмотрит после 10 февраля — Мишустин

16:30 05.02.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый состав правительства является оптимальным для достижения национальных целей развития. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства РФ. Помимо этого, Путин подчеркнул, что ждёт от правительства «настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития». Читайте подробнее: Путин назвал «оптимальным» текущий состав правительства РФ

16:32 05.02.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила президента за решение по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. А также поблагодарила Воздушно-космические силы Министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей-эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ. Она подчеркнула, что эвакуация россиян из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция. «Мы своих не бросаем. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», — заявила Голикова.

16:43 05.02.2020 Ожидается, что в 2020 году право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи семей. Подробности в материале: Голикова рассказала, сколькой семей получат маткапитал в 2020 году

16:48 05.02.2020 Правительство России имеет уникальный возможность поработать с огромными ресурсами для реализации национальных целей развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Это очень большая, масштабная работа. Она очень важна, потому что другого шанса, другого объёма денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, на ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать», — заявил Путин. «Здесь важно очень качество работы и своевременность не только принятия решений, но и их реализации — доведения до логического решения и получения результата, которым должно быть состояние экономики и самочувствие наших граждан», — подчеркнул он. Подробности в материале: «Таких денег больше не будет» — Путин о средствах на национальные цели

16:49 05.02.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что состав нового правительства Михаила Мишустина он считает оптимальным, а потому у него нет времени на раскачку — все всё знают и должны работать. Читайте подробнее: Путин не дал правительству Мишустина время на раскачку

16:54 05.02.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Цитата из видео kremlin.ru

16:54 05.02.2020 Текущий состав правительства России оптимален для выполнения задач национального развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Состав правительства наш считаю оптимальным. Здесь есть люди, которые готовили эти решения в течение предыдущих полутора лет, работали над подготовкой и национальных целей развития, и определением инструментария», — заявил Путин. «У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу, все в материале. Я жду конкретной работы по каждому из обозначенных направлений и даже по тем, которые, может быть, не прозвучали. Я желаю всем нам успехов», — подчеркнул он. Читайте также: «Все настроены на работу» — Путин ждёт от правительства высокий результат