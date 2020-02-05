Путин и новое правительство РФ: как реализовать послание? — трансляция
Главная тема рабочей встречи — реализация поручений по итогам послания президента России Федеральному собранию.
О ходе реализации послания доложит премьер-министр Михаил Мишустин. В совещании примут участие заместители председателя правительства.
Об этом: Путин обсудит с правительством РФ ход реализации послания
Напомним, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года.
Федеральное правительство должно наладить тесное сотрудничество с региональными властями и муниципалитетами, а также НКО и общественными организациями для достижения национальных целей. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов и муниципалитетов. Нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, с субъектами Федерации», — заявил Путин.
«Очень рассчитываю, что правительство вместе с региональными управленческими командами использует наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей развития», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Национальные цели развития: Путин призвал работать «напрямую с гражданами»
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в начале совещания сообщила о текущей ситуации с распространением коронавируса.
Читайте подробности в трансляции ИА REGNUM «Коронавирус: реалии и провокации — все новости»
«У нынешнего состава правительства нет ни одной минуты на раскачку», — заявил президент РФ Владимир Путин.
В России необходим прорыв в дебюрократизации по всем направлениям государственных услуг. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Словом я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — заявил Путин.
По его словам, граждане должны наглядно увидеть, насколько комфортнее, проще и удобнее можно «получить государственную и муниципальную поддержку или услугу, завести новое дело».
«Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», — подчеркнул он.
Подробности в материале: Путин — правительству: «Жду настоящего прорыва в дебюрократизации»
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Читайте подробнее: Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Правительство должно оперативно принять нормативную базу для выполнения обозначенных в послании решений по части материнского капитала и выплатам семьям с детьми. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, о чём в послании было сказано — включительно, которые начинаются с этого года. Мы договорились, что с 1 января начнём отсчёт этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили права на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений», — заявил Путин.
«Такой же чёткости жду и в реализации решения по обновлённой программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании Федеральному собранию», — подчеркнул он.
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На будущей недели (10−16 февраля) правительство Российской Федерации рассмотрит поправки в федеральный бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию.
Читайте подробнее: Поправки в бюджет правительство рассмотрит после 10 февраля — Мишустин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый состав правительства является оптимальным для достижения национальных целей развития. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства РФ.
Помимо этого, Путин подчеркнул, что ждёт от правительства «настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития».
Читайте подробнее: Путин назвал «оптимальным» текущий состав правительства РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила президента за решение по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. А также поблагодарила Воздушно-космические силы Министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей-эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Она подчеркнула, что эвакуация россиян из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция.
«Мы своих не бросаем. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», — заявила Голикова.
Ожидается, что в 2020 году право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи семей.
Подробности в материале: Голикова рассказала, сколькой семей получат маткапитал в 2020 году
Правительство России имеет уникальный возможность поработать с огромными ресурсами для реализации национальных целей развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Это очень большая, масштабная работа. Она очень важна, потому что другого шанса, другого объёма денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, на ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать», — заявил Путин.
«Здесь важно очень качество работы и своевременность не только принятия решений, но и их реализации — доведения до логического решения и получения результата, которым должно быть состояние экономики и самочувствие наших граждан», — подчеркнул он.
Подробности в материале: «Таких денег больше не будет» — Путин о средствах на национальные цели
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что состав нового правительства Михаила Мишустина он считает оптимальным, а потому у него нет времени на раскачку — все всё знают и должны работать.
Читайте подробнее: Путин не дал правительству Мишустина время на раскачку
Текущий состав правительства России оптимален для выполнения задач национального развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Состав правительства наш считаю оптимальным. Здесь есть люди, которые готовили эти решения в течение предыдущих полутора лет, работали над подготовкой и национальных целей развития, и определением инструментария», — заявил Путин.
«У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают, все настроены на работу, все в материале. Я жду конкретной работы по каждому из обозначенных направлений и даже по тем, которые, может быть, не прозвучали. Я желаю всем нам успехов», — подчеркнул он.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в начале совещания о текущей ситуации с распространением коронавируса в мире.
Законопроект, позволяющий исключить завышение аптеками цен на лекарства и медицинские изделия, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Об этом: Законопроект, исключающий завышение цен на лекарства, подготовлен в Госдуме
Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 февраля на совещании с членами правительства РФ заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
«Это очень большая, масштабная работа. Она очень важна, потому что другого шанса, другого объёма денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, на ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать», — заявил Путин.
Читайте об этом: «Таких денег больше не будет» — Путин о средствах на национальные цели
«Я жду, коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации», — сказал президент Владимир Путин членам правительства РФ.
Порядка 70 регионов готовы ввести бесплатное горячее питание в школах для учеников начальных классов уже с 1 сентября 2020 года, сообщила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, на эти цели с учётом четырёх месяцев учебного года (с сентября по декабрь) потребуется 21 млрд рублей.
В целом, по словам Голиковой, ежегодная потребность в средствах на организацию бесплатного питания для младших школьников оценивается в 43 млрд рублей и больше.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это — первое совещание с членами правительства РФ после оглашения послания Федеральному собранию 15 января.
Необходимые изменения в законодательство о материнском капитале должны быть внесены до 15 апреля, сообщил на совещании председатель правительства Михаил Мишустин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании рассказала о механизме социального контракта в 2020 году. «Он запускается в пилотном режиме только в 21 регионе, а со следующего, 2021 года это уже будут задействованы все регионы страны. И на эти цели дополнительно к тем 7 млрд рублей, которые уже есть в 20-м году, мы планируем направить 22,2 млрд рублей. Предварительная оценка возможных оформленных социальных контрактов составляет 370 тысяч», — заявила Голикова.