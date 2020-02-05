Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Годовые потери петербургских отелей из-за эпидемии коронавируса могут составить 6,2 млрд рублей. Эксперты подсчитали, что таков окажется негативный эффект запрета на въезд туристических групп из Китая.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Санкт-Петербурге

В среднем петербургские отели в месяц будут терять около 516 млн рублей, причем сильнее всего пострадают объекты, ориентированные исключительно на работу с китайскими туристами.

Напомним, с 28 января российские туроператоры больше не принимают организованные группы из КНР, так как китайские туроператоры приостановили продажу туров за рубеж по требованию властей своей страны.

Читайте также: МИД РФ приостановил выдачу электронных виз китайским туристам

Руководитель гостиничного направления компании Rusland SP Людмила Фролова указывает, что только «белый» трафик китайских туристов в 2019 году в Петербурге составил 1,3 млн человек, с учетом нелегалов он достигает около 2,5 млн.

Ночевка в двухместном номере обошлась каждому туристу в среднем в 1 250 рублей в сутки, плюс завтрак — в среднем по 350 рублей на человека. Средняя продолжительность проживания составила 3 дня. Таким образом, приблизительная выручка петербургских гостиниц от китайского туристического трафика за год составляет 6,2 млрд рублей.

«Очевидно, что такая «недостача» серьезно просадит гостиничный рынок северной столицы. Но больше всего пострадают гостиницы, ориентированные исключительно на китайских туристов, общий номерной фонд которых составляет порядка 3000 номеров. Доля китайских туристов на данных объектах в низкий сезон составляет 80% в общем объёме загрузки, а средняя цена номера в сутки — 1500 рублей. Таким образом, ежемесячные убытки таких гостиниц составят около 108 млн рублей. Во время высокого туристического сезона — с мая по сентябрь — средняя цена размещения китайских туристических групп возрастает до 3500 рублей за номер при загрузке в 100%. В итоге потери отелей, ориентированных на китайских туристов, составят уже около 315 млн рублей», — замечает Фролова.

Читайте также: Туриндустрия Петербурга попытается восполнить нехватку туристов из КНР

Аналитики компании полагают, что отели станут снижать стоимость номеров для обеспечения хотя бы минимальной загрузки. В результате такой демпинг неизбежно повлияет и на остальных игроков рынка.

Прогнозировать, сколько продлится запрет на въезд туристических групп из Китая, сложно, но даже несколько месяцев серьёзно повлияют на сектор, считают эксперты.