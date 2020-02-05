Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В 2019 году Санкт-Петербург посетили более 10 миллионов туристов. С введением режима электронных виз для граждан 53 стран за четыре месяца, с октября 2019 года по январь 2020 года, было выдано более 112 тысяч таких виз.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в Летнем саду

Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе встреч в Министерстве экономического развития РФ, курирующем сферу туризма.

Как отметил глава региона, из 10,4 млн туристов, посетивших Петербург в прошлом году, более 4,9 миллионов — граждане зарубежных государств, еще 5,5 миллиона — жители России. Общий турпоток в город возрос на 26,8% к уровню 2018 года.

Положительное влияние на туризм оказало появление 14 новых прямых авиарейсов между Петербургом и другими городами мира. Также сказался на сфере туризма положительный эффект ЧМ-2018 по футболу.

Александр Беглов отметил, что в 2019 году на 10% стало большей гостей, приезжающих в город на Неве на различные выставки и форумы.

«У Санкт-Петербурга огромный потенциал для развития делового туризма. В городе сейчас насчитывается почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов. По прогнозам, в 2020 году число участников статусных событий вырастет еще на 10%», — подчеркнул губернатор.