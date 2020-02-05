Ярославль, 5 февраля, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Ярославле активно идет строительство новой школы в микрорайоне «Сокол», которая строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство школы в Ярославле

5 февраля на стройке побывали депутаты муниципалитета Ярославля. Сейчас вырыт котлован, рабочие заливают фундаментную плиту и частично приступили к возведению цокольного этажа. На объекте много техники и рабочих.

Строительство школы в Ярославле

Как рассказали депутатам представители подрядчика, в 2020 году само здание будет построено, в 2021 году его оснастят и новая школа должна заработать. Здание будет строится из кирпича Норского керамического завода.

Строительство школы в Ярославле

«Мы довольны тем, как идут работы. Хорошо, что на объект вышел ярославский подрядчик с большим опытом работы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Строительство школы в Ярославле

Контракт на строительство был заключен в конце 2019 года, до этого трижды аукционы срывались из-за отсутствия подрядчиков. Строительством занимается ООО «Ведич».