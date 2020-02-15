Коронавирус: реалии и провокации — все новости

Распространение коронавируса COVID-2019 в мире вызывает панику в совершенно разных сферах: возникает ажиотажный спрос на медицинские маски, появляются сообщения о дефиците овощей и фруктов из Китая, пессимистичные прогнозы для экономики. Что происходит с распространением коронавируса на самом деле? Нужно ли паниковать? Что говорят специалисты? Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]] Cdc.gov Коронавирус. cdc.gov 15:35 05.02.2020 Российские автопроизводители могут столкнутся с проблемами в связи с распространением коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ». Проблемы в автомобильной отрасли связаны с тем, что часть комплектующих для производства приходит из Китая. Подробности: Автопром России может столкнуться с проблемами из-за коронавируса — СМИ 15:36 05.02.2020 В Москве бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. Как рассказал руководитель Станции скорой помощи Москвы Николай Плавунов, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза. В эту группу попадают граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой, или те, кто имел контакты с заболевшими. Читайте также: Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности 15:36 05.02.2020 В Ульяновской области работает оперативный штаб для защиты от коронавируса, одна из задач которого — мониторинг эпидемиологической обстановки. «Необходимые меры безопасности» приняты в аэропортах, отмечают власти. Так, по словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, усилен контроль при приёме пассажиров из-за рубежа: [[[quote-0]]] 15:37 05.02.2020 Каждый из находящихся в китайском городе Ухань граждан РФ получил сообщения о возможности эвакуации на российскую территорию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой цитирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. По её словам, в составе российских групп на родину полетели «те наши соотечественники, кто захотел». Об этом: Всем гражданам РФ в Ухане сообщили о возможности эвакуации 15:37 05.02.2020 В Ульяновской области, по данным агентства по туризму, около 180 человек планировали поездки в Китай до 30 июня. 15:37 05.02.2020 В Москве президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавируса. 15:39 05.02.2020 По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 14 февраля будут прекращены все чартерные рейсы в Китай. Сегодня их осуществляется только два. 15:40 05.02.2020 В России на текущий момент остаются два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет, заявила Голикова. 15:42 05.02.2020 «Мы своих не бросаем», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, эвакуация российских граждан из Китая — гуманитарная акция. [[[quote-1]]]

15:42 05.02.2020 Голикова заявила о беспрецедентном повышении цен на медицинские маски в ряде аптек.

15:43 05.02.2020 «Лицензии надо отнимать у них», — заявил президент РФ Владимир Путин.

15:46 05.02.2020 Татьяна Голикова. kremlin.ru

15:49 05.02.2020 Президент РФ Владимир Путин потребовал выявить тех, кто «пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса и поднял цены на препараты и средства защиты».

15:52 05.02.2020 «С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы — все заранее предупреждены», — заявила Голикова. Читайте об этом: Голикова сообщила о прекращении чартерных рейсов в Китай

15:53 05.02.2020 Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. government.ru

15:53 05.02.2020 Из китайского города Ухань эвакуированы все граждане России, которые захотели быть вывезенными оттуда. Об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Тюмени. Подробности: Из Уханя вывезены все желавшие уехать граждане РФ — Роспотребнадзор

15:54 05.02.2020 Аптечные сети, резко повысившие цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе, должны быть наказаны. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — заявил Путин. Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, в отдельных аптечных сетях регистрируется рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. «Некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек. Это беспрецедентный рост и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу», — отметила она. Об этом: Отбирайте лицензии у аптек — Путин прокомментировал рост цен на маски

15:57 05.02.2020 Гуманитарной акцией назвала эвакуацию российских граждан из Китая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 5 февраля она заявила журналистам. «Мы своих не бросаем», — сообщила она. Подробности в материале: Голикова назвала эвакуацию граждан РФ из Китая гуманитарной акцией

15:57 05.02.2020 В медицинской маске правительство Приморского края. Игорь Новиков

15:58 05.02.2020 Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства. «Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал Путин. Подробности в материале: Путин призвал отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами

15:59 05.02.2020 На данный момент на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Новых случаев инфицирования коронавирусом в России не выявлено — Голикова

16:02 05.02.2020 Закрытие аптек в наказание за взвинченные цены на медицинские маски никак не отразится на доступности лекарств для населения. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. «У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать», — заявил Путин. Президент призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз. «Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — указал президент. Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, в то время как до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек. Читайте также: Отзыв лицензий у аптек не отразится на снабжении лекарствами — Путин

16:11 05.02.2020 Среди граждан России, которые эвакуированы из эпицентра распространения коронавирусной инфекцией в Китае, не выявлено никого инфицированного данным заболеванием. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Коронавирус у эвакуированных из КНР граждан РФ не выявлен — Голикова

16:12 05.02.2020 Годовые потери петербургских отелей из-за эпидемии коронавируса могут составить 6,2 млрд рублей. Эксперты подсчитали, что таков окажется негативный эффект запрета на въезд туристических групп из Китая. Читайте также: Отели Петербурга могут потерять более 6 млрд рублей из-за коронавируса

16:14 05.02.2020 В Институте Пастера, французском частном научном институте в Париже, около пятидесяти ученых изучают коронавирус 2019-nCoV, который стал причиной гибели около 500 человек в Китае, передает BFM TV. «Результаты клинических испытаний будут получены в конце лета 2021 года, что позволит начать вакцинацию осенью 2021 года», — пояснил профессор Кристоф Д’энферт, научный директор института. Подробнее в материале: Институт Пастера получит результаты исследования коронавируса в 2021 году

16:16 05.02.2020 Первого пациента, полностью вылеченного от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, планируют выписать из Национального медицинского центра Сеула (National Medical Center). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны. Подробности в материале: В Южной Корее вылечили пациента, инфицированного коронавирусом

16:16 05.02.2020 «Аптечный склад» в Забайкалье сформировал достаточный запас противовирусных препаратов. 75.ru

16:17 05.02.2020 Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Читайте подробнее: ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке

16:20 05.02.2020 Несмотря на то, что самое беспрецедентное, что было в ситуации с коронавирусом, это меры китайского правительства по противодействию, «венценосный внеклеточный агент стал настоящей отдушиной для вестников климатического, биологического, экономического и прочих апокалипсисов», отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов. «В информационном поле появляется много спекуляций о последствиях вируса на развитие мировой экономики, среди которых встречаются очень одиозные оценки вплоть до кризисов масштабов «Великой депрессии». Однако нужно понимать, что любая паника — это гигантская поведенческая экономика, которая, манипулируя страхами домохозяйств, формирует новый спрос, новые рынки и сверх потребление. Оцените масштабы: люди поддавшись истерии сметают с полок месячные запасы медицинских, продовольственных и хозяйственных товаров; страховой бизнес кратно увеличивает свои обороты, продавая новые продукты на рынке страхования здоровья, увеличивая ставки по страховкам и осуществляя выплаты по форс-мажорам; правительства и фармацевтические корпорации начинают вливать средства из фондов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; горожане отказываются от общественного транспорта в пользу услуг частных перевозчиков — перечислять можно и дальше, но факт остаётся фактом: кому коронавирус, кому мать родная!» — подчёркивает эксперт. Подробности в материале: «Кому коронавирус, кому мать родная»: кто и как зарабатывает на страхе

16:21 05.02.2020 Потребительский рынок Сахалинской области работает стабильно после закрытия границы с Китаем. sakhalin.gov.ru

16:26 05.02.2020 Китайские фермеры доставляют овощи в логистический парк в Шоугуане. gov. cn

16:28 05.02.2020 Порядка 87% ресторанов Пекина закрылись из-за вспышки уханьского коронавируса 2019-nCoV, пишет 5 февраля Global Times. Подробности: В Пекине массово закрывают рестораны