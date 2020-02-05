Ярославль, 5 февраля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Один из организаторов протестного митинга в Ярославле Илья Шестериков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что акция не является политической. Действия активистов направлены прежде всего на привлечение внимания к проблемам городского хозяйства, а требование отставки мэра Владимира Волкова вторично.

Тротуары в Ярославле

«На сегодняшний момент в Ярославле отсутствует дискуссия, и даже разговоров не ведётся о какой-либо городской проблематике. Если мы посмотрим отчёты (власти), то в них, как говориться, «всё хорошо, прекрасная Маркиза». У нас муниципалитет Ярославля выставляет мэру оценку «отлично», губернатор выставляет «зачёт». При этом мы видим провалы в работе по ремонту дорог, по строительству детских садов. Город Ярославль теряет большие деньги, не исполняя национальные проекты в срок. Только по дорогам федерация забрала назад около 1 миллиарда рублей», — заявил Илья Шестериков.

Среди других проблем, которые особенно беспокоят ярославцев, Илья Шестериков назвал проблемы общественного транспорта и уборки города. При этом он считает, что ресурсы у мэрии Ярославля есть, они скрыты в повышении эффективности работы муниципальных предприятий.

По мнению ярославского активиста, ответственность исполнительной власти в городе должна повыситься после принятия закона о прямых выборах мэра. Это станет основным требованием участников митинга.

Напомним, что проведение протестного митинга в Ярославле запланировано на 8 февраля в парке 30-летия победы. Илья Шестериков завил, что на митинг также приглашены представители власти и депутаты, которым организаторы обещают предоставить слово.

Полностью беседу корреспондента ИА REGNUM с Ильёй Шестериковым можно посмотреть здесь.