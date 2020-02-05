Организатор митинга в Ярославле: мы хотим изменений, а не отставки мэра
Ярославль, 5 февраля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Один из организаторов протестного митинга в Ярославле Илья Шестериков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что акция не является политической. Действия активистов направлены прежде всего на привлечение внимания к проблемам городского хозяйства, а требование отставки мэра Владимира Волкова вторично.
Среди других проблем, которые особенно беспокоят ярославцев, Илья Шестериков назвал проблемы общественного транспорта и уборки города. При этом он считает, что ресурсы у мэрии Ярославля есть, они скрыты в повышении эффективности работы муниципальных предприятий.
По мнению ярославского активиста, ответственность исполнительной власти в городе должна повыситься после принятия закона о прямых выборах мэра. Это станет основным требованием участников митинга.
Напомним, что проведение протестного митинга в Ярославле запланировано на 8 февраля в парке 30-летия победы. Илья Шестериков завил, что на митинг также приглашены представители власти и депутаты, которым организаторы обещают предоставить слово.
Полностью беседу корреспондента ИА REGNUM с Ильёй Шестериковым можно посмотреть здесь.