Обнинск, Калужская область, 5 февраля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области приступили к подготовке к выборам 2020 года: горожане будут голосовать за губернатора, депутатов Законодательного собрания региона и парламентариев Обнинского городского собрания. Об этом 5 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Admobninsk.ru Предстоящим избирательным кампаниям было посвящено совещание с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий.

Предстоящим избирательным кампаниям было посвящено совещание с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий. В мероприятии приняли участие председатель избирательной комиссии области Виктор Квасов, глава администрации Обнинска Владислав Шапша, депутаты Обнинского городского Собрания. На встрече выступил глава облизбиркома Виктор Квасов, который рассказал о подготовке и проведению всероссийского голосования и региональных выборов. Квасов обратил внимание собравшихся, что на предстоящих выборах 13 сентября 2020 года планируется оснастить избирательные участки комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

По состоянию на 1 января 2020 года в Обнинске было зарегистрировано 87 тыс. 933 избирателя, что почти на 2 тыс. человек больше, чем было в январе 2019 года.