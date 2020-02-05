Красноярск, 5 февраля, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Минздрав Красноярского края опроверг появившуюся в регионе информацию о больных коронавирусом, которых лечат в БСМП.

Скриншот со страницы минздрава Красноярского края в соцсети «ВКонтакте» Красноярский минздрав назвал новости о коронавирусе в регионе фейковыми

«В социальных сетях появились фейковые новости якобы о больных коронавирусом, которых лечат в БСМП. Это фейк», — говорится на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, ни у одного пациента, находящегося в стационарах лечебных учреждений Красноярского края, проведённые исследования не выявили наличия коронавируса.

С 1 января 2020 года с бортов, прибывших из Таиланда, Вьетнама и так далее, были сняты и госпитализированы пять человек. У троих выявили респираторные заболевания, двоих отпустили по месту жительства:

«Наличие коронавируса не подтверждено».

Также специалисты обследовали троих контактных лиц, прибывших из КНР, приехавших в Красноярск из других регионов. У двоих выявлено респираторное заболевание, один оказался здоровым.

«Двое госпитализированы для лечения в стационар, что, возможно, интерпретируется другими пациентами как лечение от коронавируса», — резюмировали в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение с Китаем из Красноярска из-за коронавируса временно приостановили четыре авиакомпании.