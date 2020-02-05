Солнечногорск, Московская область, 5 февраля, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Глава Администрации Тамбовской области, руководитель подгруппы «Высшее образование» Александр Никитин оценил эффективность нового формата подготовки к заседанию Госсовета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Никитин

Напомним, в ходе заседания, проходящего в режиме обсуждения в рабочих группах и «мозгового штурма», их участники рассматривают предложения рабочих групп Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука».

Совместно с членами Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию определяются приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы регионов.

«Тот трехдневный мозговой штурм, который проходить в мастерские управления «Сенеж» даст фору любой программе дополнительного профессионального образования. При подготовке к заседанию Госсовета мы вместе е с экспертами погружаемся на тот уровень, осознания проблем, который позволяет подготовить механизмы их решения», — рассказал журналистам Александр Никитин

«Мы работаем вместе с экспертами РАНХиГС, Высшей школы экономики, других авторитетных вузов, университетов первой величины. Кроме всего прочего, работают и наши региональные управленческие команды, что говорится — от земли, те, кто живут и работают в эпицентре проблем. И, конечно, известна позиция правительства, профильных министерств и ведомств. И за счет такого тесного взаимодействия, которое носит исключительно дискуссионный характер, в конечном счете мы получаем тот перечень потенциальных поручений президента, которые потом приобретают форму соответствующих распоряжений и указов. Конечно, такой формат подготовки к заседанию госсовета, как рабочие группы, является наиболее эффективным. Для того, чтобы что-то предлагать, надо детально владеть темой», — подчеркнул глава Администрации Тамбовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» проходит семинар совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской федерации и Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».

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