Калуга, 5 февраля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Калуге организована проверка по сообщению из социальных сетей о конфликте между учителем и учеником в городской средней школе № 25, сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Скриншот с видео сообщества «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте» Видео школьного инцидента было снято одним из учащихся и выложено в интернет

Видео школьного инцидента было снято одним из учащихся и выложено в интернет. В сюжете видно, как учитель, обхватив ученика за шею, пытается вывести его из класса за попытку сорвать урок. Однако мальчик сопротивляется. В итоге ученик падает на пол вместе с учителем. Конфликт возник из-за того, что учащийся отказался выполнить требование учителя не пользоваться телефоном на уроке. Кстати, ученик и его родители претензий к учителю в сложившейся ситуации не имеют.

«Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта», — подчеркивается в сообщении следственного органа. Одновременно в школьном конфликте также разбираются представители подразделения по делам несовершеннолетних.