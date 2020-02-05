Солнечногорск, Московская область, 5 февраля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» проходит семинар совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской федерации и Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

«Мы находимся в активной фазе обсуждения основных тезисов, которые должные войти в перечень поручений по итогам расширенного заседания Госсовета, то есть, по сути дела, готовим те поручения, которые президент должен будет дать для обеспечения кадрового развития системы среднего и высшего профессионального образования», — рассказал журналистам временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя, руководитель подгруппы «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций» Михаил Развожаев.

«Среди тех вещей, которые сегодня обсуждаются — во-первых, и простые бытовые вопросы, например, какие меры надо предпринять, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно, и не отвлекались на бытовые трудности, а думали об образовании. Второй важный момент — это привлечение практиков в систему образования и высшей школы. В нашем совещании принимают участие ректоры ведущих вузов страны, и все сходятся на мысли, что, конечно же, к академическим знаниям необходимо привлекать практические знания, чтобы те специалисты, которые выпускаются высшей школой, и те, кто выпускаются средним профессиональным образованием, были востребованы на рынке труда. Тезис, конечно, не новый. Но сейчас — очередной подход к снаряду, как, собственно, обеспечить эту систему», — отметил руководитель подгруппы «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций».

«Кроме того, сейчас мы обсуждаем, как в принципе может быть модернизирована система образования в Российской Федерации. Возможно, среднее профессиональное образование в полномочиях регионов должно воссоединиться с высшим образованием, и стать единой цепочкой. Как известно., высшее образование — это федеральные полномочия, а СПО — полномочия регионов. И эта смычка сейчас работает недостаточно эффективно», — подчеркнул Михаил Развожаев.

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