Барнаул, 5 февраля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Шеф-редактор краевого официоза — газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский на своей странице в Facebook опубликовал фотографии заснеженного центра Барнаула и написал:

Цитата со страницы Олега Купчинскогво в Facebook Барнаул. Переулок Радищева — одно из мест Барнаула, где ходить не просто затруднительно, но и опасно

«Переулок Радищева — одно из мест Барнаула, где ходить не просто затруднительно, но и опасно. Даром что центр города: тротуаров нет, а дорожки завалены снегом. Идешь по неубранной узкой, скользкой дороге с глубокими колеями. Сзади сигналят машины, а прыгать можно только в сугроб. Это днем, а вечером прыгать придется вслепую, если успеешь.

Вспоминается легендарный газетный заголовок «Прибрались, но не все». Он, правда, относился к субботнику, но какая разница. Можно скинуться и нанять за 3000 КамАЗ с погрузкой, а можно ждать, когда сам растает, или мечтать о снегоплавильной станции. В Новосибирске их целых две, обошлась одна в 180 миллионов. Обе загружены. А у нас одни разговоры».

Цитата со страницы Олега Купчинскогво в Facebook Одна из дорог в центре Барнаула

Как уже сообщало ИА REGNUM, снега в Барнауле нынешней зимой выпало неимоверно много, снегопады с короткими перерывами не прекращаются уже месяц, а горожане неоднократно высказывали неудовольствие по поводу плохого качества снегоуборочных работ. Редакция ведёт трансляцию о том, как регион выбирается из-под снега.

Цитата со страницы Олега Купчинскогво в Facebook Центр Барнаула надолго ушёл под снег

Читайте также: Алтай уходит под снег — трансляция