Солнечногорск, Московская область, 5 февраля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Московской области на площадке мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», проходит семинар — совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Травников

В ходе семинара, проходящего в режиме обсуждения в рабочих группах и «мозгового штурма», участники рассматривают предложения, выработанные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука». Совместно с членами Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию определили приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы.

«Рабочая группа по направлению «Образование и наука» при Государственном совете была создана, как и все другие, в начале 2019 года, — рассказал журналистам руководитель группы губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Тогда же перед нами была поставлена задача подготовить предложения по увеличению роли субъектов Российской Федерации в развитии научно-образовательного потенциала на своих территориях. И это очень хорошо согласуется с предложениями президента РФ в его недавнем послании Федеральному Собранию о том, что необходимо повысить роль регионов, губернаторов и Госсовета в государственном управлении».

«Мы это всячески поддерживаем, тем более, что в течение года рабочие группы госсовета, в том числе и наша, показали свою деятельность, — продолжил Андрей Травников. — Кроме тех предложений, которые сегодня обсуждают губернаторы, члены Совета при президенте по образованию и науке, эксперты, удалось добиться и, по сути дела, уже внедрить в жизнь рад предложений, по более комплексной реализации Национальных проектов. В частности, я напомню, 75 регионов получили средства на капитальный ремонт существующих школ, 13 первых регионов получили средства на модернизацию локальных сетей и внутренней телекоммуникационной инфраструктуры школ… Удалось добиться решений о снижении некоторых барьеров в реализации Нацпроектов. Эти факты подтверждают что тренд на повышение роли субъектов и Госсовета получает поддержку и со стороны главы государства и приносят реальные результаты».

В ходе семинара-совещания также обсуждаются проблемы адаптации программ обучения к потребностям и вызовам рынка труда, совершенствования механизмов оценки качества образования, обновления списка востребованных на рынке труда профессий, подготовки современных педагогических кадров.