Париж, 5 февраля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. На аукционе RMSothebys в Париже будет продан Porsche 924 Carrera GTS 1982 года выпуска. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Porsche 924 Carrera GTS 1982 года

Время от времени немецкая компания выпускает ограниченные серии спорткаров, например, таких как 964 Carrera RS и 911 R. Porsche 924 Carrera GTS тоже входит в число таких автомобилей. Всего было выпущено 59 экземпляров этой модели, в том числе 15 из них были подготовлены к гонкам.

Пробег автомобиля составляет всего 8300 км. Под капотом у Porsche 924 Carrera GTS двигатель на 271 л. с. Сообщается также, что состояние модели очень хорошее, к тому же к нему прилагается оригинальное руководство по эксплуатации.

По предварительным оценкам, автомобиль будет стоить от 220 тыс. до 280 тыс. евро (15,3−19,5 млн рублей).

Напомним, 6 февраля 2020 года в Париже будет продана редкая модель Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione.

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