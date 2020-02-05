Ярославль, 5 февраля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области произошла сбой в работе центральной районной котельной, которая отапливает город. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационном центре «Берега» администрации Тутаевского района.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

«На Центральной районной котельной в Тутаеве на котле КВГМ-100 выявлен дефект, повлекший снижение ее рабочих показателей. До устранения причин сбоя и их последствий основная тепловая нагрузка переведена с котельной на Тутаевскую ПГУ. В результате возникновения внештатной ситуации температурные показатели теплоносителя временно снизились относительно нормативных показателей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре «Берега».

Центральная районная котельная и Тутаевская ПГУ находятся рядом. При этом торжественное открытие ПГУ должно было состоятся только 6 февраля.

«Уже подключена дополнительная линия теплоносителя с ТПГУ и параллельно подключены два паровых котла. В 16 часов глава района собирает внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили в информационном центре «Берега».

При этом, по сообщению жителей Тутаева, снижения температуры в домах многие не заметили. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.