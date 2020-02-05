Жуковский район, Калужская область, 5 февраля, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В калужской деревне Лопатинка вечером, 4 февраля, на пожаре дома погиб молодой человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

Жуковским межрайонным следственным отделом начата проверка, которая показала, что по неустановленной пока причине произошло возгорание деревянного одноэтажного дома, куда зашёл 18-летний бездомный. В результате пожара молодой человек погиб.

Следователем назначены экспертные исследования, причина пожара и смерти молодого человека устанавливаются.