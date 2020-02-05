Село Ребриха, Алтайский край, 5 февраля, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В безвыходном положении оказались ученики из села Молодёжное Ребрихинского района Алтайского края. Отныне они вынуждены добираться до школы в селе Паново своим ходом. А это два километра в одну сторону по обледенелой после снегопадов дороге. Как сообщают «Вести-Алтай», в такой ситуации оказались более 30 учащихся.

Цитата с сайта tochka-na-karte.ru Автобусная остановка Молодежный/Паново, карта

«По пути до школы дети пересекают федеральную трассу. На участке нет знаков, ограничивающих скоростной режим транспорта. Пешеходный переход — нерегулируемый. Плюс ко всему, на дороге гололёд», — отмечают алтайские телевизионщики.

Между тем, пресс-секретарь управления федеральных дорог Алтай Марина Яскова заявила ИА REGNUM, что в сюжете телевизионщиков допущена фактическая ошибка: пересекаемая детьми трасса не федеральная, а региональная.

Выяснилось, что обслуживание школьного маршрута приостановили ещё 13 января 2020 года из-за болезни водителя школьного автобуса, а найти ему замену так и не смогли.