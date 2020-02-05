Таруса, Калужская область, 5 февраля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. В Калужской области пятилетняя девочка пострадала в дорожном происшествии, которое спровоцировал пьяный водитель, сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Гибдд.рф/r/40 Знак «Малыш в машине»

По данным ведомства, 4 февраля на улице Горького в городе Тарусе 52-летний водитель за рулём УАЗ Патриот на перекрестке с круговым движением столкнулся со Skoda Octavia, после чего скрылся с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушитель был установлен. У водителя установлено состояние опьянения. В результате происшествия пострадала пассажир Skoda Octavia, девочка пяти лет. В момент столкновения автомобилей ребёнок находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве.

За январь 2020 года на автомобильных дорогах Калужской области зарегистрировано 10 ДТП с участием детей-пассажиров. Два ребёнка погибли и 11 получили ранения.