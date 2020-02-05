Онлайн: «Кто и как искажает историю Второй мировой войны»
Москва, 5 февраля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Кто и как искажает историю Второй мировой войны
Приглашаем присоединиться к просмотру.
В дискуссии принимают участие:
- Колеров М. А. — главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
- Баранчик Ю. В. — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, кандидат философских наук;
- Демурин М. В. — политический обозреватель ИА REGNUM, политолог;
- Кошкин А. А. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук;
- Павленко В. Б. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;
- Плотников А. Ю. — профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук;
- Стремидловский С. М. — шеф-редактор церковно-политической редакции, политолог;
- Тарасов С. Н. — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
- Литвиненко В. А. — доцент кафедры истории МПГУ.