Москва, 5 февраля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Кто и как искажает историю Второй мировой войны

Приглашаем присоединиться к просмотру.

В дискуссии принимают участие:

  • Колеров М. А. — главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
  • Баранчик Ю. В. — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, кандидат философских наук;
  • Демурин М. В. — политический обозреватель ИА REGNUM, политолог;
  • Кошкин А. А. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук;
  • Павленко В. Б. — политический обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;
  • Плотников А. Ю. — профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук;
  • Стремидловский С. М. — шеф-редактор церковно-политической редакции, политолог;
  • Тарасов С. Н. — шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
  • Литвиненко В. А. — доцент кафедры истории МПГУ.