Москва, 5 февраля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Кто и как искажает историю Второй мировой войны».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кто и как искажает историю Второй мировой войны

Приглашаем присоединиться к просмотру.

В дискуссии принимают участие: