Барнаул, 5 февраля, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») считает полезной дискуссию по поводу качества рассказа «Как жили в СССР», изложенного авторами вторй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM по поводу допущенных там исторических искажений он, в частности, отметил:

Цитата из социальных сетей Обложка и статья «Как жили в СССР» из второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов

«Текст действительно выглядит односторонним. Светлые моменты этого периода практически не упомянуты, тогда как темные стороны оказались намеренно выпячены.

Впрочем, сложно ждать глубокого и объективного анализа от учебника в условиях, когда само общество еще не определилось по этому вопросу. События советского периода продолжают оставаться предметом ожесточенных споров как среди специалистов, так и простых граждан России. Время было действительно противоречивое. С одной стороны — энтузиазм людей, сумасшедшие темпы экономического развития, успешное решение застарелых социальных проблем.

С другой — массовые репрессии, отсутствие базовых прав и свобод, страх оказаться «врагом народа». Знаю об этом не из учебников: у меня были репрессированы деды как по отцовской, так и по материнской линии. Но даже столкнувшись с несправедливым преследованием, они не озлобились. В своих рассказах они говорили и о положительных достижениях того времени.

Считаю, что дискуссия, возникшая по поводу содержания учебника, очень полезна. Она должна стимулировать разработку максимально объективной позиции, способной показать всё противоречие этой непростой эпохи. Нам нужно учиться непредвзятому взгляду на собственную историю — нельзя ни очернять ее, ни идеализировать. И то, и другое опасно как для настоящего, так и для будущего».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете развернулась дискуссия по поводу одной из публикаций во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов. Речь идёт о рассказе «Как жили в СССР», где авторы издания, разработанного, кстати, в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования, обрисовали весьма мрачную картину о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, часто в тяжелых условиях, на старом оборудовании, но, к примеру, за опоздание их снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря.

Как сказано в описании, особое внимание в этой книге «уделяется формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре».

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