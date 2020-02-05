Углич, Ярославская область, 5 февраля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В Ярославской области будут судить «черного лесоруба», который обвиняется в незаконной вырубке березовой рощи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области. Незаконная вырубка берез была выявлена в феврале 2019 года в лесу в районе деревни Княжево Угличского района Ярославской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Местные полицейские установили виновника гибели берез, 33-летнего жителя той же деревни.

УМВД по Ярославской области Вырубленная роща

«Всего вырублена 91 берёза, сумма ущерба составила более 1,1 миллиона рублей. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В случае, если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить штраф до трех миллионов рублей или принудительные работы на срок до пяти лет или реальное лишение свободы на срок до 7 лет.