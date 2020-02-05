Сеул, 5 февраля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В сети появились снимки первого пикапа южнокорейского автопроизводителя Hyundai — Santa Cruz в камуфляже. Фото с новинкой размещено на сайте Motor1.

Motor1 Hyundai Santa Cruz

Спереди машина выделяется большой фирменной радиаторной решёткой. Кроме того, автопроизводители снабдили пикап лампами дальнего света, выполненными в круглом исполнении. Эти лампы сильно контрастируют с узкими ДХО. Дизайн кузова создан в духе Hyundai Santa Fe. Также стоит отметить, что зрительно модель выглядит немного больше концепт-кара.

Ожидается, что Santa Cruz будет предлагаться с двумя агрегатами на выбор. Один из них — 2,4-литровый мотор производительностью 185 л. с. Второй — турбированный движок мощностью 238 «лошадей» рабочим объёмом 2 л.

Собирать автомобиль будут в Алабаме. Ожидается, что премьера автомобиля состоится уже в текущем году.

Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году российские автолюбители приобрели 178 809 машин компании Hyundai. Это соответствует уровню продаж 2018 года.

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