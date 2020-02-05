Барнаул, 5 февраля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В ответ на многочисленные претензии жителей Барнаула по поводу некачественной очистке дорог после мощных снегопадов власти города известили о привлечении к уборочным работам заключённых. Как сообщает сайт городской мэрии, с 4 февраля в МБУ «Автодорстрой» города Барнаула совместно с УФСИН России по Алтайскому краю сформирована бригада из числа осужденных граждан, которые отбывают наказание в виде обязательных работ.

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул, Уборка снега

Пресс-центр мэрии Барнаула Осужденные отправились убирать снег с улиц Барнаула

Судя по официальной публикации, речь идёт о 23 осуждённых, которых привлекли в качестве дорожных рабочих для очистки тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановочным площадкам по нечетной стороне проспекта Ленина в границах улиц Матросова и Червонная.

«За отбывание обязательных работ осужденные не получают никакого материального вознаграждения», — отметили на всякий случай в барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае практически не прекращаются уже почти месяц и стали предметом серьёзных претензий к властям.

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