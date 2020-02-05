Ярославль, 5 февраля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Бренд Союза городов Золотого кольца, разработанный еще в 2017 году по инициативе нынешнего мэра Ярославля Владимира Волкова, остался неоплаченным. Компания-разработчик взыскала эти деньги через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения арбитражных судов Санкт-Петербурга.

Логотип Союза городов Золотого кольца

Заказчиком работ в октябре 2017 года выступила администрация города Переславля-Залесского, где главой в это время работал Владимир Волков. Подрядчиком стала компания «Город мастеров» из Санкт-Петербурга, в которой ранее работала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Заплатить за создание бренда — 3 миллиона рублей — должен был Угрешский завод трубопроводной арматуры из городского округа Дзержинский (Дзержинский соседствует с Люберцами, где ранее работал Волков). Логотип показали общественности уже в ноябре 2017 года во время торжественных мероприятий, посвященных 50-летию туристического маршрута. Представлял его сам Владимир Волков.

«За основу логотипа Союза городов взята традиционная русская кольчуга — охранительные доспехи, которые символизируют тесное единство звеньев и крепкую связь», — сказал на торжествах Владимир Волков.

Однако Угрешский завод трубопроводной арматуры почему-то заплатить за работы не пожелал. «Город мастеров» обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга. Администрация Переславля-Залесского стала третьим лицом. В суде представитель завода заявил, что «отсутствуют доказательства выполнения работ». Предприятие усомнилось в том, что акт выполненных работ с подписью Владимира Волкова подлинный. Позицию завода поддержала и администрация Переславля-Залесского в суде второй инстанции.

Администрация Переславля пыталась представить, что печатью администрации могло воспользоваться неустановленное лицо. Однако суд отмел все эти доводы. Ведь местные власти на своем сайте писали о роли Владимира Волкова в создании бренда.

«Скриншотом с интернет-ресурса, информацией с сайта г. Переславль-Залесского, подтверждается, что презентацию разработанного истцом бренда проводил глава городского округа г. Переславль-Залесского Волков В.М., что также свидетельствует о факте выполнения работ и потребительской ценности результата работ для заказчика,» — говорится в решении суда.

В итоге в судах двух инстанций факт задолженности Угрешского завода трубопрокатной арматуры перед «Городом мастеров» был установлен. Завод должен будет заплатить три миллиона за создание бренда, а также проценты за пользование деньгами. К слову, сам бренд сейчас почти не используется.

В этой истории остается много вопросов: почему подмосковсный завод согласился заплатить за бренд Союза городов? Почему компания-исполнитель была выбрана без конкурсных процедур? Почему победителем стал именно «Город мастеров», где раньше работала ярославская чиновница? Почему сделали его так быстро, и кто в реальности оценивал работу? И, наконец, зачем вообще союзу понадобился бренд?