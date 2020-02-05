Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Петербурге задержан телефонный хулиган, делавший заведомо ложные сообщения о заминировании станций метро и других объектов. По его словам, он делал это из-за чувства одиночества и нехватки родительской любви.

ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти Телефонный хулиган

Как сообщает 5 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, задержанный может иметь причастность к шести сообщениям, поступившим на пульт дежурного с 31 января по 4 февраля 2020 года. Злоумышленник заявлял о якобы произошедших серьезных инцидентах на станциях метро «Владимирская», «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского», а также в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте и пожаре в квартире на набережной канала Грибоедова.

Как отмечают в Главке МВД, по словам звонившего, в некоторых случаях были «погибшие». Однако при проверке информации, из-за чего приходилось эвакуировать людей, сведения не подтверждались.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о «взрыве» на «Владимирской», полученное во второй половине дня 31 января, на фоне случившегося в тот день реального обрушения СКК, вызвало панику в соцсетях и большую тревогу у горожан.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и регионального УФСБ России была установлена личность злоумышленника, им оказался 26-летний уроженец Сызрани. Мужчину удалось задержать сразу же после очередного звонка о якобы произошедшем взрыве на станции метро «Площадь Александра Невского».

По версии оперативников, он совершал звонки из хулиганских побуждений и в момент сообщений был неподалеку от тех объектов, которые называл. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Задержанный рассказал полицейским, что он инвалид второй группы, инвалид детства, родители бросили его, а опекуны «забрали все его средства». С тех пор он «скитается по стране», пытается заработать на хлеб и на однокомнатную квартиру, но у него не получается, поскольку потерял документы и не все смог восстановить.

«Я не хотел звонить, но потом подумал, что позвоню, расскажу историю, и мне помогут. У меня жизнь — не позавидуешь, иногда от безысходности я даже плачу. Я не хотел хулиганить», — сказал молодой человек.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.