Чита, 5 февраля, 2020, 10:32 — ИА Регнум. На волне появления многочисленных сообщений о вспышке нового коронавируса оживились забайкальские охотники. Судя по публикации ИА «Чита.ру», им разрешат отстреливать краснокнижных дзеренов. Информацию о необходимости регуляции численности приходящего из Монголии дзерена на совещании в посёлке Агинское обнародовал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарёв. По словам чиновника, такая задача поставлена министерству природных ресурсов Забайкалья.

Даурский заповедник Краснокнижные монгольские дзерены

«Хоть это и краснокнижное животное, надо чего-то делать. А то у нас коров негде пасти будет», — заявил министр.

Тем временем сенатор Баир Жамсуев поинтересовался, как животное может повлиять на сельское хозяйство Забайкалья и не вызовет ли его миграция «ситуацию с коронавирусом». На что глава региональной ветслужбы Андрей Лим, ссылаясь на данные мониторингового отстрела, пояснил, что среди дзеренов, приходящих из Монголии, циркулирует ящур.

Такая «страусиная» позиция чиновников вызвала волну негодования со стороны учёных. К примеру, кандидат биологических наук Олег Корсун на своей странице Facebook с иронией отмечает:

«Вот, оказывается, кто у нас мешает развиваться сельскому хозяйству. Краснокнижные антилопы сухую зимнюю траву съели, и животноводство рушится на глазах. Ну, спасибо уважаемому министру, порадовал браконьеров, у которых теперь появится моральное оправдание. А то, что с нашим малоснежьем и ожидаемой ранней весной через пару недель уже могут начаться первые палы? И если, не дай бог, повторится прошлогодняя катастрофа, то за неделю в степи сгорит тех же пастбищ в сто раз больше, чем все дзерены съедят за целую зиму?

Может, надо вспомнить прошлогодних сгоревших коров и лошадей на чабанских стоянках? И ещё порадоваться за то, что дзерены, пасущиеся преимущественно в стороне от людей и их стад, съедают часть сухой травы, уменьшая этим риск развития весенних степных палов.

Цитата со страницы сайта газеты «Вечорка» Лошадь — жертва степных пожаров в Забайкалье

Дзерены к нам заходят только на зимнюю сухую траву, которой к весне остаётся в избытке. И которая весной легко становится горючим материалом. Летом в Забайкалье антилоп живёт так мало, что никакого ущерба пастбищам и сенокосам они в принципе нанести не могут. В южных районах края сенокосов хватает. Кому надо, накашивает на всю зиму. Тем более не секрет, что численность занимающихся сельским хозяйством у нас ежегодно уменьшается. Даже в демографически относительно благополучном Агинском Бурятском округе последние десять лет падает численность общего населения, не говоря уж о сельском. В других южных районах демографическая ситуация ещё хуже. Поголовье скота в крае практически не растёт, а, по сути, понемногу уменьшается. И дзерены в этой тенденции нисколько не виноваты.

Это значит, что с каждым годом будет всё больше оставаться нескошенной травы на зиму. Особенно вдали от человеческих поселений. Той самой травы, которая, не будучи за зиму съеденной животными, весной станет материалом для пожаров. А вообще, печально, что чиновники такого уровня склоняются к популизму, не пытаясь анализировать ситуацию и не обращаясь к специалистам за консультациями».

Не остался в стороне от щекотливой темы и кандидат биологических наук Виталий Рябцев:

«О дин чиновник испугался, что степные антилопы будут распространять коронавирус (почему бы заодно и не сифилис?). И тут выяснилось, что «министерству природных ресурсов Забайкалья поставлена задача — регулировать численность приходящего из Монголии дзерена, несмотря на его краснокнижный статус»! Это уже не деэкологизация чиновничества, а какой-то антиэкологический дебилизм».

Как уже сообщало ИА REGNUM, краснокнижные зобатые антилопы действительно массово эмигрировали в Россию из Монголии этой зимой и стали желанной добычей браконьеров, с подачи которых стала распространяться недостоверная информация. В середине января 2020 года учёные Даурского заповедника были вынуждены опровергнуть информацию относительно того, что дзерены якобы стали причиной нападения волков на домашний скот.

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Масштабные степные пожары пришли в Забайкалье 19 апреля 2019 года. Причиной были названы человеческий фактор и штормовой ветер, из-за которого огонь быстро распространился по огромной территории. В результате пострадало более ста строений и чабанских стоянок, погибло более 3,6 тыс. голов домашнего скота и десятки тысяч диких животных.

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