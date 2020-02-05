Южно-Сахалинск, 5 февраля, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В связи с ростом заболеваний гриппом и ОРВИ в столице островного региона, Южно-Сахалинске, начали ежедневную дезинфекцию общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Дезинфекция общественного транспорта в Южно-Сахалинске

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Дезинфекция продлится до спада заболеваемости. В эти дни мойка МУП «Транспортная компания Южно-Сахалинска» работает в усиленном режиме. После каждого рейса проводится обработка всех поверхностей, входных зон, поручней, окон. Обработка ведется специальными дезинфицирующими средствами. Сотрудники предприятия получили прививки от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО на карантин по гриппу и ОРВИ закрывают школы и отдельные классы.