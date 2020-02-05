Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый, Ленинский, Пушкинский, Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга утром в среду, 5 февраля, эвакуируются из-за получения сообщений о «заминировании». Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Эвакуация судов проходит практически ежедневно по рабочим дням начиная с ноября 2019 года. Злоумышленники делают рассылку с различных электронных почтовых адресов, поэтому остановить «минёров» спецслужбам не удается. Анонимные преступники вымогают 120 биткоинов, других требований не выдвигалось.

Например, только за вторник, 4 февраля, в городе на Неве, по данным агентства «Оперативное прикрытие», было проверено на наличие опасных предметов или веществ 1235 объектов. В том числе проверялись здания правительства Ленобласти, комитета по печати, Следственного комитета, администрации Красногвардейского района, Роскомнадзора, Городского Центра детского технического творчества, 17 зданий судов, 51 школа, 488 дошкольных учебных заведений, 11 больниц, 75 станций метрополитена, 587 супермаркетов. Всего было эвакуировано 19 045 человек.