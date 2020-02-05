В Камне-на-Оби из-за угрозы обрушения закрыли детсад
Барнаул, 5 февраля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Если бы не снегопады, из-за которых рабочие были отправлены на крышу первого корпуса детского сада № 17 в Камне-на-Оби, могло произойти ЧП с обрушением здания. Как сообщают «Каменские известия», во время скидывали снега на крыше обнаружился волнообразный торец, который возник вследствие нарушения кирпичной кладки под кровлей.
«В ходе осмотра оперативной группой было выявлено смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения карнизной части наружных стен. На основании этого принято решение временно приостановить деятельность дошкольного образовательного учреждения до устранения обнаруженных недостатков», — поясняют местные журналисты.
По их данным, ремонтные работы на крыше детсада проводились более пяти лет назад.