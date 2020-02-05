Барнаул, 5 февраля, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Если бы не снегопады, из-за которых рабочие были отправлены на крышу первого корпуса детского сада № 17 в Камне-на-Оби, могло произойти ЧП с обрушением здания. Как сообщают «Каменские известия», во время скидывали снега на крыше обнаружился волнообразный торец, который возник вследствие нарушения кирпичной кладки под кровлей.

Цитата с сайта «Каменские известия» В Камне-на-Оби после снегопадов обнаружили разваливающееся здание детского сада

«В ходе осмотра оперативной группой было выявлено смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения карнизной части наружных стен. На основании этого принято решение временно приостановить деятельность дошкольного образовательного учреждения до устранения обнаруженных недостатков», — поясняют местные журналисты.

По их данным, ремонтные работы на крыше детсада проводились более пяти лет назад.